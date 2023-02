Si è fatto male di nuovo, disastro in casa Juventus: rivelazione in conferenza

Parla in conferenza Massimiliano Allegri, nuovo infortunio in casa Juventus e le notizie non sono buone.

Lo ha rivelato il tecnico in questo momento complicato, con la Juve che va a caccia di una qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, andando avanti in quella che sarà la competizione principale in cui la Juve vuole primeggiare, a causa delle condizioni di classifica che spazzano via probabilmente la società non solo dalla lotta Scudetto, ma anche per un piazzamento in Champions.

Ecco, in conferenza stampa, cos’ha detto Max Allegri. Il tecnico italiano ha parlato di un infortunio, nuovo, che mette KO un titolarissimo.

Altro infortunio, Allegri disperato: ne parla in conferenza

Ne parla in conferenza stampa Massimiliano Allegri, il tecnico della Juventus ha annunciato l’assenza dai convocati di uno dei titolarissimi del club bianconero.

Brutte notizie, che continuano dunque a mettere in apprensione il popolo bianconero, su quella che sarà la stagione che la Juve deve completare. Sotto le aspettative, con la Coppa Italia alle porte, un’altra assenza che manda in tilt le idee del tecnico livornese.

Come riferito da Allegri, in conferenza stampa, la Juventus dovrà fare ancora a meno di Paul Pogba: altro infortunio per lui, assente dai convocati per Juventus-Lazio, match fondamentale per la stagione, che si disputerà domani in Coppa Italia.

Allegri in conferenza: “Pogba fuori, ha un problema”

Quelle che seguono, sono le parole nel giorno di vigilia della sfida di Coppa Italia all’Allianz Stadium tra Juventus-Lazio, gara che vedrà assente ancora una volta Paul Pogba a seguito di un nuovo infortunio.

Ecco cos’ha detto Allegri in conferenza: “A parte ancora Bonucci in allenamento, l’unico che non sarà proprio disponibile per la partita è sicuramente Pogba. Ha avuto un indolenzimento ai flessori, non ci sarà. Purtroppo succede, quando sei fuori per tanto a causa di inattività, vengono fuori problemi e ci sarà bisogno di tempo mi sa per lui”.

Le parole di Allegri in conferenza

Allegri parla di Pogba e non solo, nel giorno che anticipa Juventus-Lazio di Coppa Italia. Ecco cos’ha detto: “Da gennaio è iniziato un nuovo campionato, siamo ancora davanti a poche partite. Per domani non ho ancora preso decisioni, farò tutte le decisioni di formazione solo domani mattina. La squadra è pronta a reagire, non è felice di quanto è successo col Monza”.