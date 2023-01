Napoli, spunta l’audio imbarazzate per ADL: arriva la risposta ufficiale

Annuncio a sorpresa del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che, attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, ha reso noto i dettagli di una telefonata “scherzosa” tra lui ed un tifoso azzurro. Ecco il contenuto della chiamata.

Momento magico per il Napoli, primo in classifica e con un margine elevato sulle concorrenti. Intanto in città cresce l’entusiasmo per questo risultato e i tifosi già sognano di festeggiare il terzo Scudetto. Anche il presidente De Laurentiis è protagonista, con i tifosi che non perdono occasione per congratularsi e omaggiarlo per questi risultati fin qui raggiunti. Nelle ultime ore è sputato fuori un audio che ha creato non poco imbarazzo al patron che è dovuto correre ai ripari.

Arriva il tweet di Aurelio De Laurentiis che ha voluto chiarire una situazione equivoca che si è venuta a creare in queste ultime ore. Infatti, il patron azzurro, è stato protagonista di una telefonata pubblicata in rete da un tifoso del Napoli.

“Sta girando sui social e sul web una chiamata tra me ed un tifoso. Ovviamente volevo specificare che, la chiamata che avete ascoltato, è ricca di provocazioni ed ironia. Ci siamo divertiti entrambi, però devo dire che su tutte una cosa vera l’ho detto: sulla Champions, a quella ci teniamo davvero tanto”.

Possiamo svelarvi il contenuto della chiamata che, come ribadito anche dal presidente, sin dall’inizio è apparsa ironica e scherzosa. Il tono di De Laurentiis e quello del tifoso, infatti, era totalmente allegro con il supporter che ha telefonato ADL per congratularsi del lavoro fatto in questa stagione e l’invito di vincere finalmente lo Scudetto. La risposta del patron non si è fatta attendere, ed ha ribadito al tifoso come sente e avverte questa passione innata del napoletano. Poi la battuta riguardo la clausola da 100 milioni per non vincere il tricolore. E a fine chiamata il riferimento alla Champions, come ribadito anche dal tweet, l’auspicio di De Laurentiis di arrivare fino in fondo. Altrimenti “mando tutti a quel paese”.