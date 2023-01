Calciomercato: è fatta per Jorginho, ecco il suo nuovo club

Lascia ufficialmente il Chelsea in questo mercato di gennaio 2023. Svelato il nuovo club di Jorginho: il centrocampista italiano ha raggiunto l’intesa di massima, ecco con chi sta firmando.

Colpo di calciomercato da parte della società che ha deciso di puntare su Jorginho, il calciatore è pronto a firmare con la sua nuova squadra.

Svolta di calciomercato per la società che ha deciso di prendere dal Chelsea Jorginho. Il calciatore, che non trovavo più spazio all’interno della squadra inglese, si è trasferito a titolo definitivo nel suo nuovo club che ha investito ben 15 milioni di euro. In passato il suo nome era stato accostato anche alla Juventus che l’ha inseguito per parecchio tempo.

Chelsea: accordo per l’addio di Jorginho

Arriva dall’Inghilterra l’annuncio relativo al trasferimento del centrocampista del Chelsea Jorginho che lascia definitivamente i Blues per intraprendere una nuova avventura in Premier League.

Il manager Potter ha trovato un accordo per la cessione del giocatore che resta comunque a Londra. Ecco perché il giocatore in questa finestra di mercato, di gennaio 2023, ha deciso di trasferirsi in un altro club inglese.

E’ Arteta a portare all’Arsenal Jorginho e a beffare i cugini inglesi. Il centrocampista italiano firmerà un contratto fino al 2025 con i Gunners, al Chelsea andranno ben 15 milioni di euro. A riportare la notizia è Sky Sport UK.

Jorginho all’Arsenal: beffa per la Juventus?

Nei mesi scorsi il nome di Jorginho era stato accostato con insistenza alla Juventus. Alla fine, però, il giocatore ha deciso di proseguire la sua esperienza in Premier League, trasferendosi in un club di spessore come l’Arsenal che è in lotta per vincere il titolo della Premier League. Nella squadra di Arteta, l’ex Napoli, troverà sicuramente spazio e potrà dire la sua contribuendo ad alzare il tasso qualitativo dei Gunners.

Calciomercato: all’Arsenal Jorginho

Si chiude con il botto il mercato invernale dei Gunners che hanno deciso di rinforzare la mediana con l’arrivo di Jorginho dal Chelsea. L’Arsenal, che a lungo ha inseguito Caicedo del Brighton, ha deciso alla fine di puntare sull’esperienza dell’italiano che firmerà un contratto fino al 2025 con gli inglesi. Lascia i Blues dopo quattro anni e mezzo, per un totale di 143 presenze e 21 gol, di cui 19 da calcio di rigore. Con il Chelsea ha vinto anche la Champions League nel 2021. Adesso c’è l’Arsenal nel futuro di Jorginho con l’obiettivo di vincere di nuovo la Premier League.