Calciomercato: retroscena Joao Pedro, affare ad un passo

Dopo aver scritto la storia del Cagliari in Serie A, diventando anche idolo dei fantallenatori per diverse stagioni a suon di gol, dalla scorsa estate Joao Pedro è in forze al Fenerbahce, in Turchia.

Per l’italo-brasiliano l’adattamento in un campionato ed in un contesto diverso rispetto a quello che era di solito abituato ad affrontare con i sardi non è stato semplicissimo, ed i numeri di questo inizio di stagione ne sono stati la dimostrazione. Per questo motivo nel corso di questa sessione di trasferimenti si è tanto parlato di un suo possibile addio al Fenerbahce.

Notizie che hanno poi trovato riscontro nel retroscena che ha svelato che l’affare Joao Pedro sarebbe stato ad un passo dalla chiusura in questo calciomercato.

Calciomercato, addio Fenerbahce: ecco dove poteva andare Joao Pedro

15 presenze, 2 gol ed un solo assist con la maglia del Fenerbahce in tutte le competizioni per Joao Pedro in questo inizio di stagione. Numeri che di certo non rispecchiano l’attaccante che la Serie A, ma più in particolare Cagliari, ha conosciuto nel corso degli anni.

Adattarsi in un nuovo ambiente ed in un nuovo campionato non è mai semplice, e Joao Pedro ha subito e non poco questo cambiamento, perchè ad oggi l’investimento fatto in estate dal Fenerbahce non ha ancora dato i suoi frutti. Complice anche la complicata situazione che sta vivendo ad Istanbul, negli ultimi giorni di calciomercato si è parlato con insistenza della possibilità per l’attaccante italo-brasiliano di lasciare la Turchia e trovare miglior fortuna altrove.

Proprio in merito a questo discorso, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’agente di Joao Pedro Stefano Lombardi ha svelato come il suo assistito sia stato richiesto e vicinissimo a tornare in Serie A in questo calciomercato.

Joao Pedro di nuovo in Serie A: l’agente svela chi lo ha cercato

La complicata situazione che sta vivendo al Fenerbahce aveva fatto credere che in qualche modo Joao Pedro potesse tornare a giocare in Serie A. Opzione, questa, che seppur non si è verificata non era del tutto did escludere, visti i sondaggi di alcuni club italiani ma di uno in particolare.

Intervenuto ai microfoni della Radio di TMW, l’agente di Joao Pero Stefano Lombardi ha infatti parlato dell’interessamento della Fiorentina per il suo assistito in questo calciomercato:

“Joao torna in Serie A? Vedremo, quello dell’estate scorsa è stato solo un’arrivederci ma al momento rimane al Fenerbahce. Chi lo ha seguito a gennaio? La Fiorentina. I Viola si sono interessati in maniera concreta a Joao.”

Non solo Fiorentina: altri club di Serie A hanno seguito Joao Pedro

La Fiorentina non è stata l’unico club ad aver chiesto informazioni al Fenerbahce per l’attaccante italo brasiliano ex Cagliari. Come svelato dall’agente Lombardi a TMW, infatti, anche Spezia e Verona hanno provato a riportare in Serie A Joao Pedro nello scorso calciomercato.