Niente Inter, Demiral è il colpo per 28 milioni: svelata la destinazione

Svelata la destinazione di Demiral, è il colpo di calciomercato.

Non sarà all’Inter, il calciomercato subisce stravolgimenti in quella che è l’ultima giornata della sessione invernale. Il difensore dell’Atalanta è un obiettivo di mercato di una squadra che ora è pronta a versare nelle casse della Dea la bellezza di 28 milioni di euro.

Nel corso di quest’ultima ora è stata svelata la possibile e concreta destinazione in questa finestra di mercato per il difensore turco che, accostato all’Inter, non è a Milano e in Lombardia che vedrebbe il suo futuro. È addio all’Atalanta?

Calciomercato, colpo Demiral: l’ultima ora in casa Atalanta

Non è all’Inter il futuro del centrale dell’Atalanta, cercato dai nerazzurri – tra gli osservati c’è anche il giovane Scalvini – per il dopo-Skriniar.

L’Inter, in questo calciomercato, è già a caccia di un nuovo difensore perché, con addio o meno dal PSG, probabilmente non giocherà più per l’Inter, finendo fuori rosa.

Una situazione che obbliga ora l’Inter a cercarsi un nuovo difensore, ma non sarà a quanto pare Demiral. Si è fatta avanti un’altra squadra e se dovesse dire addio all’Atalanta, Demiral firmerà per il Nottingham Forest, volando in Inghilterra, con destinazione in Premier League.

Mercato Inter, niente Demiral: il turco verso una scelta

Niente Demiral per l’Inter, ma l’esperienza all’Atalanta potrebbe essere arrivata al capolinea. Sono i colleghi de L’Eco di Bergamo a riportare le ultime news di calciomercato che riguardano il colpo del Nottingham Forest che porta il nome di Merhi Demiral.

Il giocatore turco, con un ingaggio importante, potrebbe finire in Premier League, nel ricchissimo club del Nottingham Forest che non ha problemi a spendere, come evidenziato dagli ultimi rumors di mercato che hanno riguardato diversi calciatori in Serie A.

Ultime di mercato, Demiral al Nottingham Forest: altro colpo dalla Serie A

Il Nottingham Forest, oltre a Demiral, avrebbe voluto anche Gagliardini. Al momento sembra tutto fermo, occhio al colpo che potrebbe venir fuori in queste ultime ore di mercato e, ironia della sorte, ci sarebbe da giocare il match di Coppa Italia tra Inter-Atalanta, partita valida per i quarti di finale della stessa coppa italiana.

Il calciatore piaceva già in passato ai club di Premier League, con qualche tentativo che ci fu anche da parte del Newcastle, club che ora viaggia spedito per un posto in Champions League, ai vertici del calcio inglese. Con l’arrivo di Botman tutto si concluse con un nulla di fatto, ma occhio adesso, con il progetto del Nottingham Forest che potrebbe convincere il centrale ex Juve.