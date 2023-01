Calciomercato, colpo a sorpresa dal Sassuolo: 30 milioni subito

Il Sassuolo ha sorpreso il Milan in campo e ora è al centro del calciomercato. I neroverdi hanno iniziato a muovere i primi passi per migliorare la rosa ma ci sono tante mosse da tenere d’occhio in vista del futuro. Ci sono i migliori calciatori che ambiscono alle grandi piazze e le stesse big valutano determinati nomi.

Il campionato del Sassuolo sembra poter ripartire alla grande sin da subito ma la situazione è in continuo divenire. I colpi a sorpresa in questa ultima giornata di calciomercato potrebbero essere molto importanti. Non sono da escludere assalti degli ultimi minuti.

Calciomercato, addio al Sassuolo: già decisa la destinazione

Il futuro del Sassuolo passa necessariamente dal calciomercato. Dopo la rivoluzione della scorsa estate, con gli addii di Raspadori e Scamacca, la situazione potrebbe ripetersi. Alessio Dionisi sta cercando di risollevare l’umore della squadra e dell’ambiente e dopo la clamorosa vittoria sul Milan la situazione sembra essere migliorata. In futuro, però, i migliori calciatori potrebbero dire addio e l’area scouting è già pronta ad andare a prendere nuovi gioielli.

Il Sassuolo è sempre una delle squadre protagoniste calciomercato. I neroverdi sono una delle società che vende di più, e meglio, in estate e anche questa volta gli addii potrebbero portare cifre astronomiche nelle casse del club.

Secondo le utime notizie di calciomercato, il Sassuolo è già pronto a salutare uno dei suoi uomini migliori: firma per la big. Il principio d’accordo si troverà su cifre molto importanti.

Calciomercato Napoli, colpo Luariente dal Sassuolo

Il Napoli è sulle tracce di Armand Lauriente per la prossima stagione. L’esterno offensivo del Sassuolo si sta mettendo in mostra con prestazioni di livello e per la prossima stagione si può chiudere per migliorare la rosa di Luciano Spalletti.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il Napoli ha deciso di puntare su Armand Lauriente per la prossima stagione. Gli azzurri sono già alla ricerca dei nomi migliori da regalare al tecnico per tenere alto il valore della rosa e poter competere sempre ad altissimi livelli. In caso di Scudetto, poi, la maglia azzurra diventerebbe anche più attraente del solito e le operazioni potrebbero essere più semplici.

Lauriente al Napoli sarà possibile solo con la cessione di uno tra Hirving Lozano e Matteo Politano. Sulla sinistra c’è Kvaratskhelia e il Napoli intende blindarlo per tanti altri anni ancora.

Lauriente al Napoli: il Sassuolo chiede 30 milioni

Il Napoli ha deciso di puntare su Armand Lauriente per il calciomercato estivo. Gli azzurri sono al centro del calcio italiano al momento, grazie al calcio spettacolare che propongono e per lo Scudetto che sembra sempre più vicino dopo 33 anni.

L’addio di Lozano al termine della stagione sembra quello più probabile in attacco, visto il contratto in scadenza nel 2024. E il messicano potrebbe salutare per cifre abbastanza alte, non meno di 25 milioni. Soldi che il Napoli intende reinvestire su Lauriente, anche se il Sassuolo chiede non meno di 30 milioni.