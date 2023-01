Calciomercato Napoli: svolta in attacco, arriva al posto di Kvaratskhelia

Aggiornamenti riguardo il calciomercato Napoli: nome a sorpresa per gli azzurri, ecco chi arriva al posto di Kvaratskhelia.

Il talento georgiano è nel mirino delle big d’Europa, intanto Giuntoli si è già mosso per il sostituto.

Novità per quanto riguarda il calciomercato del Napoli. In questa sessione di gennaio 2023 gli azzurri si sono resi protagonisti con due innesti: Gollini al posto di Sirigu, in porta, e Bereszyński come vice Di Lorenzo, al posto di Zanoli che è passato alla Sampdoria. Intanto si studiano le mosse per la prossima stagione, Giuntoli si è già messo a lavoro ed ha sfruttato questa sessione di gennaio per allacciare i rapporti riguardo un possibile rinforzo in attacco.

Calciomercato Napoli: lo stanno prendendo

Il Napoli sogna in grande. La squadra di Luciano Spalletti è attualmente al primo posto in classifica. I suoi talenti sono finiti nel mirino delle big d’Europa. Ecco perché la prossima estate potrebbe materializzarsi la cessione di Kvaratskhelia. Il georgiano ha catturato l’attenzione di tantissime squadre.

Intanto il ds Giuntoli è già a lavoro per individuare nuovi talenti da portare alla corte di Luciano Spalletti. Il dirigente, nelle ultime ore, ha avuto dei fitti colloqui con il procuratore del giocatore che sta ben impressionando in Serie A. Anche domenica scorsa, infatti, è stato uno dei protagonisti della netta vittoria del Sassuolo contro il Milan.

E’ l’edizione odierna di Tuttosport, a rilanciare la notizia relativa all’interesse degli azzurri per il talento del Sassuolo. Il Napoli vuole Laurienté. E’ il colpo ad effetto della prossima stagione. Il giocatore è ritenuto il profilo ideale per completare l’attacco, soprattutto in caso di cessione di Kvaratskhelia, che può finire in Premier League. Nei piani di Giuntoli ci sarebbe il suo nome anche come eventuale sostituto di Lozano, che ha il contratto in scadenza nel 2024 e che potrebbe lasciare la Serie A nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato.

Napoli: Laurienté al posto di Kvaratskhelia, mossa a sorpresa

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il ds Giuntoli è pronto a portare a Napoli Laurienté del Sassuolo. L’esterno, che sta ben impressionando con la maglia dei neroverdi, sarebbe il profilo perfetto nel caso in cui dovesse materializzarsi la cessione di Kvaratskhelia che la prossima stagione può salutare l’Italia e approdare in Premier League per più di 100 milioni di euro. Adesso le attenzioni massime della società sono rivolte al campionato e alla Champions League, attualmente il Napoli è primo in classifica e si giocherà un ottavo di finale contro l’Eintracht Francoforte.