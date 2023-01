Milan: colpo futuro dal Sud America, l’annuncio ufficiale

Dopo un inizio di 2023 di certo non invidiabile il Milan ha deciso di riversarsi nel calciomercato per provare a rinforzare e completare la rosa di Stefano Pioli in vista di una delicata seconda parte di stagione. Diversi sono i nomi seguiti dalla dirigenza, ma uno in particolare ha attirato l’attenzione dei rossoneri facendoli muovere anche in maniera concreta in questo mese.

Tutto sembrava perso, ma il recente annuncio ha in pratica ufficializzato il colpo per il futuro del Milan dal Sud America in questo calciomercato. Una trattativa “alla Maldini” per intenderci, visto che il giocatore -ancora giovane ed inesperto- arriverebbe a Milano per cresce ed affermarsi.

Milan, colpo per il futuro: arriva dal Sud America

Importanti novità arrivano sul calciomercato del Milan che, nonostante non abbia compiuto alcun movimento rilevante in entrata a gennaio, sta iniziando a mettere le basi per quanto riguarda la squadra del futuro.

Visti gli ultimi risultati l’impressione è che questa stagione, la prima di RedBird, possa essere di transizione, cosa che ovviamente non accontenta i tifosi che speravano di bissare lo stupendo risultato ottenuto dalla squadra nella passata stagione con la vittoria dello Scudetto. Maldini e Massara, però, in qualche modo lo avevano intuito, ed è per questo che i due avrebbero iniziato a lavorare già in ottica futura.

Per questo motivo, messosi alle spalle questa sessione di trasferimenti, , i due dirigenti rossoneri avrebbero iniziato a monitorare altri e nuovi talenti, ma in vista della prossima sessione estiva di calciomercato il Milan proverà a sferrare l’attacco decisivo per David Osorio, talento dell’U de Chile per il quale i rossoneri hanno fatto i primi concreti passi già a gennaio.

Milan, futuro Osorio: parla il ds dell’U de Chile

David Osorio è l’ultimo nome che avrebbe fatto uscire di mente Maldini, che in estate proverà a fare di tutto per provare a portare a Milano il giovane cileno classe 2004. Più volte negli scorsi giorni si è parlato di un tentativo anticipato da parte dei rossoneri, non andato però a buon fine per il mancato accordo raggiunto fra le parti.

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, il ds dell’U de Chile Manuel Mayo si è così espresso sul futuro di Osorio e sul tentativo fatto del Milan per il giocatore in questo calciomercato:

“Milan? “Ci sono stati molti interessamenti e molti club stranieri per Dario Osorio, ma non vogliamo che parta. Futuro? Vedremo se arriveranno delle offerte, ma in società siamo sicuri che arriveranno delle migliori. Quando succederà le valuteremo, ma ora è meglio stia qui ad aiutare il club.”.

Milan, tentativo per Osorio fallito: se ne parla a giugno

Il Milan aveva tentato di convincere l’U de Chile a lasciar partire Osorio in questo calciomercato con un’offerta da 5 milioni di euro con il 25% sulla futura rivendita che, però, non ha convinto il club cileno. Ora tutto il discorso è rimandato a giugno, con i rossoneri che dovranno fronteggiare l’agguerrita di concorrenza in questi mesi di alcuni dei migliori club d’Europa, uno su tutti l’Aston Villa.