Calciomercato, Amrabat è il colpo last minute: 25 milioni subito

Sofyan Amrabat è al centro di un clamoroso cambiamento di calciomercato: lascia subito la Fiorentina? Il centrocampista marocchino si è imposto come uno dei migliori in Serie A e ha attirato gli occhi delle big. Al Mondiale in Qatar con il suo Marocco ha messo in mostra tutto il suo talento, che poi è tornato ad essere vitale anche per la Viola.

Vincenzo Italiano non vorrebbe perderlo ma le ultime ore di calciomercato potrebbero portare a risvolti importantissimi. La Fiorentina è tra le protagoniste assolute dell’ultimo giorno e ora si rischia di dover andare a mettere una pezza per tenere alto il valore della rosa.

Calciomercato Fiorentina, cessione Amrabat: le ultime

Il calciomercato della Fiorentina potrebbe terminare con il botto finale: la cessione di Amrabat. La società sta provando in tutti i modi ad evitare il “peggio” in queste ultime ore ma la situazione è in continuo sviluppo e potrebbero essere prese decisioni importanti. Ora è tempo di provare ad evitare drammi e mettersi alla ricerca del sostituto perfetto.

Sofyan Amrabat lascia la Fiorentina? Il centrocampista marocchino è al centro di numerose voci e sui taccuini dei top club. La situazione si sta sviluppando proprio in queste ore e solo in tarda serata potrebbe trovare la soluzione definitiva.

Secondo le utime notizie di calciomercato, la Fiorentina può perdere Sofyan Amrabat. Il top club sta pensando a lui per rinforzare immediatamente la rosa.

Calciomercato Fiorentina, Amrabat al Barcellona: si chiude

Il Barcellona ha deciso: l’ultimo colpo del calciomercato di gennaio sarà Sofyan Amrabat dalla Fiorentina. Il centrocampista classe 1996 è considerato il colpo da andare a chiudere subito per migliorare il centrocampo di Xavi. L’allenatore spagnolo lo ha promosso a pieni voti e ha chiesto alla società di fare uno sforzo per prenderlo subito.

Secondo quanto riferito da Jijantes, il Barcellona sta tentando di chiudere l’accordo con la Fiorenina per Amrabat. Vincenzo Italiano sta provando ad opporsi fino alla fine a questo affare ma molto dipenderà anche dal calciatore.

In questo momento, però, la Fiorentina non pare intenzionata a cedere solo per un motivo: il sostituto. Andare a prendere un altro calciatore in queste ultimissime ore potrebbe essere estremamente complesso e si proverà ad evitare l’addio. Poi, tutto passa nelle mani di Amrabat: se chiederà la cessione per non perdere l’opportunità di vestire una maglia tanto prestigiosa, è possibile che Commisso e Barone lo accontenteranno.

Fiorentina, Amrabat al Barcellona: in arrivo 25 milioni

Amrabat potrebbe lasciare la Fiorentina per il Barcellona per 25 milioni di euro. A queste cifre l’accordo si potrebbe chiudere, anche per il contratto in scadenza nel 2024 che potrebbe portare alla cessione a prezzi minori la prossima estate.

Le ultime ore in casa Fiorentina saranno bollenti, dunque, per il futuro di Amrabat.