Addio alla Fiorentina, l’annuncio di Amrabat: frase chiara sulla destinazione

Frase chiara, il messaggio diretto e legato all’addio dalla Fiorentina.

L’hanno interpretata così i tifosi sui social che, presi d’assalto dalla tendenza che vede il nome di Amrabat tra i protagonisti su Twitter, hanno “salutato” a modo loro il giocatore marocchino.

Via dalla Fiorentina, per giocare nel top club, la frase sembra non lasciare dubbi. Messaggi che sanno di preludio su un addio ormai sempre più certo.

Il messaggio di addio di Amrabat: ecco cos’ha scritto

La Fiorentina saluta ora Amrabat e non a fine stagione, è quanto emerge in quest’ultima delicata giornata di calciomercato che obbligherebbe il club toscano a perdere il proprio centrocampista.

A piazzare il colpo sarebbe un top club che, in queste ore, ha accelerato per avere già a gennaio il talento marocchino. E dopo le parole pubblicate dallo stesso Amrabat, le cose sembrano concretizzarsi in fretta.

“Provaci adesso. Il futuro non è promesso a nessuno”. E dunque, sono questi i segnali d’addio? Il Barcellona è alle porte che lo aspetta e, tali parole, sanno di addio imminente dal club viola.

Calciomercato Fiorentina, Amrabat al Barcellona: le ultime

Secondo quelle che sono le ultime notizie di calciomercato, che riguardano la Fiorentina, Amrabat andrebbe subito al Barcellona.

Xavi si è convinto, lo vuole subito in blaugrana e l’occasione – avrebbe reso chiaro con la storia che segue, in foto – non se la lascerà sfuggire lo stesso centrocampista della Fiorentina. Addio, dopo quanto mostrato al Mondiale, per giocarsi una chance nell’elite del calcio europeo, considerando il primo posto del Barcellona, allenato da Xavi, che sta letteralmente brillando in Liga.

Mercato Fiorentina, le cifre dell’addio di Amrabat

Le cifre non sono basse e i viola vedrebbero, nelle proprie casse, entrare una cifra importantissima. Parliamo infatti di circa 35 milioni, oltre ai 3 di ingaggio che convincono Amrabat a salutare la Fiorentina, per giocarsi le sue chance in carriera in blaugrana. Nel centrocampo di Xavi, accanto a De Jong e Busquets, o con Pedri, come valida alternativa per quel gruppo che ha intenzione di diventare campione di Spagna, a fine stagione. Il rinforzo che serve per il centrocampo di Xavi Hernandez, che non ha mai nascosto l’interesse per Amrabat, ora ad un passo dal club blaugrana.

Il Barcellona, infatti, ha voglia di sistemare le cose per il centrocampo con Kessiè che non avrebbe convinto e chissà che non possa diventare, automaticamente, un’occasione di calciomercato anche per la Serie A.