Calciomercato: Aouar ha deciso, ecco dove giocherà fino a giugno

Il futuro di Houssem Aouar, dopo un mese ricco di indiscrezioni ed ipotesi, sembra essere stato una volta e per tutte definito. Il giocatore del Lione, infatti, in scadenza a fine anno e desiderio di mercato di molti top club italiani, avrebbe preso una decisone definiva, almeno per questa stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, Aouar ha posto una volta e per tutte fine alle voci sul suo futuro in questo calciomercato, decidendo ed annunciando in quale club giocherà fino a giugno.

Una svolta inaspettata e che lascia con l’amaro in bocca la dirigenza, visto che nessuno si sarebbe aspettato un epilogo del genere.

Calciomercato, futuro definito: ecco dove giocherà Aouar

Il nome di Houssem Aouar è stato più volte accostato a diversi club italiani in questo calciomercato che, volendo sfruttare la sua situazione contrattale col Lione a loro favore, stavano cercando di portare il centrocampista franco-algerino in Serie A già a gennaio.

Per una molteplicità di fattori, economici e no, alla fine questo non accadrà visto che, stando a quanto riportato nel primo pomeriggio di oggi da RMC Sport, Houssem Aouar non si muoverà per alcun motivo da Lione in questo calciomercato e giocherà fino alla fine di questa stagione con il club francese per poi liberarsi a zero in estate.

E’ dunque giunta la parola fine anche sulla situazione Aouar che dunque si godrà gli ultimi sei mesi di stagione in quella che praticamente è sin dagli inizi di carriera la sua “casa”.

Aouar non si muove da Lione: ecco chi lo ha scelto

Contro ogni pronostico Houssem Aouar è rimasto al Lione, squadra che comunque lascerà la prossima estate a parametro zero dopo aver deciso di non rinnovare il proprio contratto.

Diversi sono stati comunque i club che in queste settimane hanno provato a fare qualche sondaggio e tentativo per il centrocampista franco-algerino, rendendo vano però ciascuno di questi visto che alla base di tutto ci fosse una forte opposizione di una delle parti decisive della trattativa al trasferimento.

Secondo RMC Sport, infatti, a rifiutare ogni sorta di trasferimento in questo calciomercato non è stato il Lione, che anzi ascoltava con piacere ogni offerta per guadagnarci qualcosa, bensì proprio Aouar, che ha rispedito al mittente ogni offerta a gennaio per decidere al meglio la sua prossima destinazione in vista dell’estate.

Calciomercato, futuro in Serie A per Aouar? Ecco chi lo vuole

Il giocatore è seguito con attenzione da club di tutto il mondo, come ad esempio Real Betis in Spagna e Nottingham Forrest in Inghilterra, ma l’impressione è che il suo futuro possa essere in Serie A, , visto anche come è andata questa sessione di trasferimenti,

Stando alle ultime notizie, infatti, Roma e Milan sono i club in pole per l’ingaggio di Houssem Aouar nel prossimo calciomercato estivo, con i rossoneri in vantaggio visto che il giocatore del Lione avrebbe confessato a compagni e familiari di gradire con tanto piacere il trasferimento a Milano.