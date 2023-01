Calciomercato: lo stanno prendendo, affare last minute per la big

Svolta in queste ore per quanto riguarda il giocatore che sarebbe pronto a firmare per la big.

Ultimo giorno di calciomercato: le società sono pronte a definire gli ultimi acquisti. Ecco cosa sta succedendo.

Novità per quanto riguarda il calciomercato di Serie A con la società che rischia di perdere il suo giocatore. In questo ultimo giorno, infatti, può materializzarsi l’addio del calciatore che è finito nel mirino della big. Ecco tutti i dettagli su questo affare.

Calciomercato: lo stanno prendendo

Arriva dalla Spagna l’annuncio riguardo la cessione del centrocampista che è finito nel mirino della big. Una cessione a sorpresa, quella della società, che sta decidendo se privarsi o meno del giocatore che è finito sul taccuino di tante società dopo l’ottimo Mondiale con la sua Nazionale in Qatar.

Come riportato dal giornalista Gerard Romero, il Barcellona sta lavorando al prestito di Sofyan Amrabat in questa finestra di mercato invernale. Una vera bomba di mercato che potrebbe sconvolgere la società viola.

La squadra blaugrana vuole prendere il centrocampista marocchino e aggiungerlo alla propria rosa in questo ultimo giorno di calciomercato di gennaio 2023. L’intenzione sarebbe quella di arrivare al prestito fino al termine della stagione senza possibilità di riscatto.

Amrabat al Barcellona, annuncio dalla Spagna

Sofyan Amrabat è diventato un obiettivo del Barcellona. I blaugrana vogliono aggiungere un tassello in più alla loro squadra, in quella zona di campo. Il marocchino viene dall’essere stato uno dei migliori giocatori dell’ultimo Mondiale in Qatar 2022 ed è interessato a cambiare aria per giocare in una squadra più importante.

Amrabat al Barcellona, colpo last minute

Ecco perché Xavi sarebbe pronto ad accogliere al Barcellona Amrabat già in questo ultimo giorno di calciomercato. Una notizia che non farebbe piacere alla Fiorentina che, intanto, sta continuando a trattare con la Sampdoria per Sabiri.

Amrabat terminerà il suo contratto con la Fiorentina nell’estate del 2024 e ha giocato 25 partite in questa stagione con la squadra viola. Tottenham e Liverpool hanno mostrato interesse per lui ma non hanno mai affondato il colpo. A sorpresa potrebbe riuscirci il Barcellona in queste ultime ore di mercato, per la gioia di Xavi che accoglierebbe ben volentieri il marocchino che è considerato un ottimo calciatore per il tipo di gioco dell’allenatore spagnolo. Un colpo di spessore che potrebbe aiutare i blaugrana a vincere la Liga in Spagna. Questa situazione andrà monitorata nelle prossime ore.