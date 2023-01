Calciomercato: hanno preso Ziyech, colpo a sorpresa

Svolta in arrivo per quanto riguarda il futuro del trequartista Ziyech. Sta lasciando il Chelsea in questo mercato, ecco dove andrà a giocare.

Il giocatore, protagonista con il Marocco ai Mondiali in Qatar, sta firmando: cercato anche da numerose società di Serie A, alla fine ha scelto la sua prossima destinazione. Svolta in queste ultime ore di mercato, ecco cosa sta succedendo.

Ziyech in Italia? E’ tutto pronto per il grande colpo

La Serie A torna ad essere la meta dei grandi campioni? Uno dei protagonisti dei Mondiale in Qatar è finito nel mirino di numerose società italiane.

Stiamo parlando di Ziyech del Chelsea. Il giocatore, scuola Ajax, poteva approdare al Milan e alla Roma che a lungo l’hanno inseguito in questa sessione.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato nel mirino c’è il giocatore del Chelsea Ziyech che può firmare con il Psg a gennaio 2023. Il trequartista è finito nel mirino di Campos che è pronto a puntare su di lui per rinforzare la trequarti del club francese.

Ziyech al Psg, colloqui in corso

Ultime ore infuocate per quanto riguarda il calciomercato con le società a lavoro per gli ultimissimi colpi. E’ il caso del giocatore del Chelsea Ziyech che può andare al Psg in questa sessione invernale di mercato. Il giocatore, che vuole lasciare Londra, era nel mirino anche di altre società alcune italiane come Milan e Roma.

Psg, colpo dal Chelsea: contatti per Ziyech

Secondo quanto riportato da L’Equipe, l’ultima idea del ds Campos è portare al Psg Ziyech in queste ultime ore di calciomercato. Il Paris Saint-Germain è alla ricerca del sostituto di Pablo Sarabia, passato in questa finestra di mercato al Wolverhampton.

Ziyech, protagonista con il Marocco in Qatar e ai margini del progetto tecnico del Chelsea di Potter. Non c’è niente di concluso tra i due club, ma in queste ore i contatti sono fitti dopo che il fantasista marocchino avrebbe dato la sua preferenza a trasferirsi all’ombra della Tour Eiffel.