Ipotesi retrocessione: esonero ufficiale, scelto il sostituto

Il campionato è iniziato malissimo per il top club e ora si rischia la retrocessione: deciso l’esonero. Il club è al centro di numerose difficoltà che non stanno piacendo per niente ai tifosi. Il futuro è tutto da scrivere e intanto ci sono novità dell’ultima ora che potrebbero cambiare il resto della stagione.

La situazione in classifica si sta facendo sempre più complicata e il futuro potrebbe essere molto problematico. La soluzioone è stata già trovata e ora è tempo di iniziare a mettere in moto la squadra per la seconda di stagione. Ora l’obiettivo reale è la salvezza e solo dopo si penserà a raggiungere i migliori obiettivi.

Esonero ufficiale, rischio retrocessione: la società cambia tutto

È tempo di cambiamenti per gli allenatori italiani: esonero immediato. La stagione non sta andando per il verso giusto, le difficoltà sono enormi e ora c’è addirittura il rischio di una clamorosa retrocessione. I tifosi si aspettavano un altro tipo di gioco e soprattutto il raggiungimento di altri obiettivi che non erano certamente la salvezza. La mentalità già dall’inizio della stagione non è stata quella giusta e si è deciso di cambiare.

I risultati non sono arrivati, le sconfitte sono diventate sempre più forti e determinanti e c’è il rischio retrocessione. La società ha deciso di prendere decisioni molto forti.

La società ha ufficializzato l’esonero e ha già messo in cantiere il nuovo allenatore. Ora ci sono nuovi obiettivi da perseguire e bisogna farlo nel minor tempo possibile.

Valencia, ufficiale l’esonero di Gattuso: il comunicato

Gennaro Gattuso non è più l’allenatore del Valencia: ufficiale l’esonero. Il tecnico non è riuscito a dare il cambio di mentalità alla squadra e ora si è deciso di cambiare.

Il Valencia, sul proprio sito, ha ufficializzato l’esonero di Gennaro Gattuso. La classifica è pessima, ora si rischia addirittura la retrocessione e molte cose potrebbero cambiare.

“Il Valencia comunica che questo lunedì 30 gennaio il club e l’allenatore della prima squadra, Gennaro Gattuso, hanno deciso di comune accordo di porre fine al rapporto contrattuale che univa il tecnico italiano al Valencia. La Società ringrazia il tecnico per l’impegno e il lavoro svolto in questi mesi alla guida della prima squadra e gli augura buona fortuna per il suo futuro. La squadra tornerà ad allenarsi martedì 31 gennaio, sotto gli ordini di “Voro” González”.

Esonero Gattuso, i tifosi vogliono Marcelino al Valencia

Gennaro Gattuso non è più l’allenatore del Valencia: deciso l’esonero. Al momento la guida tecnica sarà affidata a Gonzalez ma i cambiamenti potrebbero essere molteplici nelle prossime settimane.

I tifosi del Valencia sono stufi della stagione del club e non intendono continuare su questa linea. La classifica è pessima, la situazione è on continuo divenire e ora i tifosi chiedono i cambiamenti. Su Twitter hanno chiesto l’innesto di Marcelino, ex allenatore dell’Athletic Bilbao che, ad oggi, è svincolato.