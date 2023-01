Roma: Zaniolo minacciato e aggredito sotto casa, arriva la Polizia

Momento terribile per il giocatore della Roma, ora anche le minacce arrivano contro Zaniolo ed è decisivo l’intervento della Polizia per fermare l’aggressione.

Sono settimane poco serene per il giocatore giallorosso. Perché il talento italiano ha chiesto la cessione e ora è scoppiato un caso incredibile nella città di Roma, società e tifosi sono contro il giocatore per quello che ha fatto.

Saltato l’accordo tra le parti per il rinnovo, anche perché c’era ampia distanza tra domanda e offerta. Per questo motivo il giocatore ha manifestato il desiderio di andare via subito in questa sessione di mercato di gennaio. Qualcosa però ha complicato la cosa.

Roma: Zaniolo minacciato

Dopo aver chiesto la cessione per il mancato accordo sul rinnovo, è scoppiato un caso nella Roma che riguarda il futuro di Zaniolo. Tifosi e società sono contro al giocatore, che ora non ha nemmeno più l’appoggio di mister Mourinho che in un primo momento gli aveva aperto le porte per tornare in rosa senza problemi e allenarsi col resto dei compagni per dare il massimo e aiutare la squadra.

Ma il giocatore ha pensato ai suoi interessi personali per la Roma e per questo motivo ha scaricato il giocatore tra la furia dei tifosi che non si sono riusciti a controllare. Brutto l’accaduto avvenuto nelle ultime ore contro il giovane giocatore, che ora sembra davvero costretto a dover andare via per ricominciare da capo.

Zaniolo è stato aggredito sotto casa sua a Roma dai tifosi.

Roma: aggressione Zaniolo, decisiva la Polizia

Secondo quanto rivelato da Sport Mediaset, nelle ultime ore, Nicolò Zaniolo è stato aggredito a Roma sotto casa sua. Dopo lo striscione esposto con l’invito ad andarsene poi il peggio. Prima le minacce al giocatore di alcuni tifosi che l’hanno incontrato per strada, poi l’inseguimento fino sotto casa a Casal Polacco. Decisivo l’intervento della Polizia per aiutare lo spaventato Zaniolo aggredito dai tifosi della Roma. La sua famiglia ha denunciato l’accaduto sui socia.

Calciomercato: futuro Zaniolo, la decisione

Un momento complicato per Zaniolo che dovrà decidere se lasciare la Roma in questa sessione di calciomercato. Perché continuano le minacce contro il giocatore sotto ogni punto di vista e ora potrebbe essere costretto ad andare ad accettare una nuova offerta all’estero. Il suo desiderio è di restare in Italia e andare a giocar per il Milan che lo cerca, ma c’è la sensazione che non sia così facile chiudere tra Milan e Roma, soprattutto in questa sessione di mercato.

Si è già fatto avanti il Bournemouth su di lui e non è stato l’unico club che si è fatto avanti per Zaniolo, ora però il giocatore potrebbe ritrovarsi costretto ad andare a giocare all’estero per mettersi da parte questa triste e brutta parentesi che si sta creando a Roma.