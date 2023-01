Penalizzazione Juve: stangata della Corte Federale, il comunicato

Importanti novità che riguardano la situazione che riguarda la Juventus e il caso plusvalenze. Perché al momento la Juve ha subito una pesante sanzioni di 15 punti in meno in classifica di Serie A, ma non sembra finita qua.

Le prossime settimane saranno decisive per capire come andrà a finire per la Juve questa vicenda. Perché il club bianconero si trova in una situazione complicata e presto potrebbero arrivare delle nuove notizie in merito.

La Juventus dovrà difendersi nelle prossime settimane, perché potrebbero arrivare delle nuove e pesanti sanzioni che complicherebbero la situazione del club bianconero. Ora anche i tifosi sono in ansia per capire come andrà a finire.

Plusvalenze Juventus: sanzioni in arrivo

Il mondo Juve sarebbe stato macchiato ancora una volta secondo la Procura di Torino e la Giustizia Sportiva che stanno combattendo contro il mondo bianconero. Dopo le dimissioni di Agnelli e tutto il CdA ora la società dovrà trovare una buona difesa per fare passi importanti verso una decisione che possa annullare le sanzioni. La prima è già arrivata e anche bella pesante, con il -15 in classifica in campionato. Altre potrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Perché sarà ascoltato Cristiano Ronaldo dai pm e poi la Juventus dovrà difendersi anche sulla manovra stipendi. Una situazione davvero delicata per la Juve che rischia grosso sotto tutti i punti di vista. Presto potrebbero esserci delle decisioni forti e importanti da parte della Giustizia. Inoltre, questa vicenda della penalizzazione non aiuta in campo, dove la Juve non riesce più a vincere. Dopo 8 successi consecutivi la Juve ha preso una batosta per 5-1 dal Napoli nello scontro scudetto, più quella poi fuori dal campo con il -15 di penalizzazione, tutto nel giro di pochi giorni.

La Corte Federale ha dato la propria spiegazione sulla penalizzazione alla Juventus.

Penalizzazione Juve: la decisione della Corte Federale

La Corte Federale ha comunicato le motivazioni della penalizzazione alla Juventus (-15) nel caso plusvalenze: “E’ stato commesso un illecito grave, ripetuto e prolungato”.

E’ questo il comunicato della FIGC che dà la spiegazione in merito alla vicenda della Juventus che ora rischia ancora più punti di penalizzazione in classifica di Serie A. Il momento della Juve è complicato anche sul campo, perché ora non riescono più ad arrivare i risultati.

Penalizzazioni Juventus: la scelta del club

Da capire come si comporterà la società con allenatore e giocatori in caso di nuove sanzioni a livello economico e di classifica. Perché potrebbe essere un vero disastro economico questa situazione per la Juventus che rischia altre penalizzazioni di livello importante e forse ancora più gravi. Al momento resta tutto fermo il mercato, dai nuovi acquisti ai rinnovi e si ritornerà a parlare dai prossimi mesi.