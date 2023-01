Milan: esonero Pioli, la società ha deciso dopo l’incontro

È un momento di crisi per il Milan di Pioli che continua a non vincere e ottenere risultati deludenti. Ora si inizia a parlare anche di esonero nonostante i risultati ottenuti lo scorso anno.

Non viveva un momento simile il Milan da anni, perché con Pioli questo è il peggior momento da quando si trova sulla panchina dei rossoneri. Nonostante il titolo dello scorso anno ora qualcosa inizia a vacillare all’interno per il club.

La società rossonera ha voluto prendere una decisione forte. Un avviso a tutti, tifosi compresi, perché ora è stata fatta la scelta riguardo quello che sarà il futuro del tecnico.

Milan: Pioli a rischio esonero

Il momento è davvero difficile, uno dei peggiori degli ultimi anni. Perché il Milan da Campione d’Italia ora sta affrontando un 2023 da brividi. Dopo la prima partita con la vittoria della Salernitana poi non ha mai più vinto. Sconfitte e pareggi pesanti in Serie A, più il ko per 3-0 in Supercoppa contro l’Inter e l’eliminazione dagli Ottavi di Finale di Coppa Italia con il Torino.

In Serie A è davvero un periodo nero, perché nelle ultime due giornate sono arrivate 2 sconfitte per un totale di 9 gol subiti e 2 fatti (4-0 con la Lazio e 2-5 con il Sassuolo a San Siro). L’ultima sconfitta ha fatto scattare l’allarme in molti che ora chiedono addirittura l’esonero di Pioli dal Milan. La società però ha voluto mandare un segnale forte a tutto l’ambiente e preso una decisione al riguardo.

Milan: Pioli confermato dalla società

Arrivano aggiornamenti su quello che sarà il futuro del tecnico del Milan. Perché ha da poco rinnovato il contratto Pioli con i rossoneri, venendo premiato per lo scudetto vinto. Eppure ora ci sono delle critiche importanti verso l’allenatore per quanto accaduto nelle ultime settimane di gennaio.

Dopo il match contro il Sassuolo, perso in malo modo, la dirigenza del Milan si è incontrata all’interno di San Siro per stabilire alcuni aspetti e decidere sul futuro dell’attuale allenatore. Il Milan ha confermato la piena fiducia in Pioli che non rischierà l’esonero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Calendario Milan: Pioli si gioca tutto

Adesso Pioli si gioca tutto con il suo Milan nelle prossime partite. Perché dopo essere stato fatto fuori in Coppa Italia, ora al club rossonero restano campionato e Champions League. La prossima partita di Serie A sarà decisiva proprio per i rossoneri, che si giocano tutto con l’ultimo Derby e dovranno vendicare la partita persa in Supercoppa Italiana (3-0 per i nerazzurri).

Poi, dalle prossime settimane, il Milan di Pioli dovrà affrontare anche la Champions League, con il calendario che metterà di fronte agli Ottavi di Finale il Tottenham di Conte.