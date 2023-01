Inter: Lukaku via a fine stagione, già scelto il sostituto

Il calciomercato dell’Inter inizia a costruirsi attorno alle scelte che farà la società in vista della prossima stagione, perché Lukaku andrà via e non è più sicuro di restare.

Il club nerazzurro già sta lavorando per capire il giocatore che potrà arrivare al posto del bomber belga, che quest’anno è in grandissima difficoltà e non è riuscito ad incidere con il suo ritorno.

Una stagione davvero complicata quella che sta vivendo l’attaccante che potrebbe salutare al termine della stagione. Ora l’Inter sembra avere in mente un piano già scritto per il ruolo dell’attaccante.

Calciomercato Inter: Lukaku via a fine anno

L’Inter ha capito da questa stagione che non dipende da Lukaku. L’attaccante belga è stato determinate l’anno dello scudetto con Conte in panchina, ma dopo l’addio qualcosa è cambiato nella testa e non solo. Perché fisicamente quest’anno il giocatore non è praticamente mai stato a disposizione per Inzaghi che ha potuto contare su di lui soltanto in 9 presenze stagionali e meno di 400 minuti, solo pochissime manciate ogni volta. Un problema importante per la squadra che ha dovuto affidarsi totalmente (ancora) alla coppia Lautaro Martinez Dzeko.

I due bomber nerazzurri hanno messo a segno rispettivamente 14 e 11 gol stagionali contro i 2 di Lukaku e vogliono continuare ad andare a segno per provare ad ottenere risultati importanti. Già sono stati decisivi in tante partite di livello tra Champions League, Serie A e la Supercoppa Italia giocata e vinta a inizio gennaio. Ora si lavora sul mercato per capire come andrà a finire, perché Lukaku può di nuovo partire e l’Inter ha già in mente il sostituto: è Firmino.

Inter: Firmino per sostituire Lukaku

A fine stagione terminerà il prestito del belga e pare che l’Inter non rinnoverà il prestito secco di Lukaku con il Chelsea. Così facendo il bomber andrà via e allora la società dovrà coprire il buco. Secondo le ultime notizie di mercato l’Inter vuole acquistare Firmino al posto di Lukaku. L’attaccante brasiliano del Liverpool è in scadenza e può già firmare un pre accordo per la prossima stagione.

Le prossime settimane saranno decisive per chiarire la situazione tra l’addio di Lukaku e la firma di Firmino con l’Inter. Sarà decisivo capire anche come andrà a finire con gli altri attaccanti in rosa.

Inter: Firmino in arrivo, Lukaku e Correa via

La forma di Lukaku non convince l’Inter che può lasciarlo andare e puntare su Firmino. Così facendo sarà sostituito il belga con un nuovo arrivo. A quel punto però, nel mercato estivo, andrà via anche Correa che non si è ambientato al meglio. Per quanto riguarda Dzeko, invece, ci si aspetta un nuovo rinnovo di contratto, per Inzaghi è diventato molto importante e la sua presenza in rosa è determinante.