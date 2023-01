Roma: Zaniolo ha deciso, svelato dove giocherà

Manca sempre meno alla chiusura di questo calciomercato, ma l’impressione è che una delle telenovele più lunghe di questa sessione di trasferimenti sembra essere finalmente giunta ai titoli di coda.

Stando alle ultime notizie, infatti, a seguito delle frecciatine e delle dichiarazioni negli scorsi giorni di Mourinho e del gm Tiago Pinto sul suo futuro in quel di Roma, Nicolò Zaniolo avrebbe finalmente deciso in quale club giocherà in questa seconda parte di stagione.

Posizione presa da parte del giocatore ed anche dalla società, che nelle prossime ore verrà sicuramente convocata dagli agenti del giocatore per ufficializzare semplicemente quanto già nelle scorse ore è uscito fuori.

Roma-Zaniolo, fine alla telenovela: il giocatore ha deciso

Le ultime non sono state affatto settimane semplici sia per Nicolò Zaniolo ma anche per tutto il mondo Roma, scossa dalla decisione di uno dei giocatori giallorossi più importanti degli ultimi anni. La decisione del 22 di voler lasciare subito la capitale non ha di certo fatto sorridere la piazza, che in giro per la città gli ha dedicato striscioni poco carini, dove gli veniva attribuito anche del traditore.

Questi aspetti potranno avere delle ripercussioni importanti anche sul morale del giocatore che, in questo week-end, avrebbe preso una volta e per tutta una decisione sul suo futuro, confermando il no all’offerta del Bournemouth, club che a quanto pare non combaciava con le sue aspirazioni.

Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, dopo il confermato “no” al club inglese il futuro di Nicolò Zaniolo sembra essere ancora alla Roma in questa seconda parte di stagione, anche se ieri sera Tiago Pinto si è detto speranzoso riguardo al fatto che qualcosa possa cambiare in queste ultime di calciomercato.

Zaniolo destinato a rimanere a Roma: ed ora?

Questa faccenda di calciomercato rischia di avere strascichi per molto tempo, non solo per il ragazzo ma anche per la società stessa, visto che in caso di permanenza rischia di cedere il ragazzo in estate a cifre molto inferiori rispetto a quelle chieste in queste settimane.

Ora la situazione sembra essere chiara e, salvo cambiamenti dell’ultime ore, Zaniolo cercherà di salvare il salvabile, tornando immediatamente a lavoro cercando di riconquistare la fiducia di Mourinho prima e di tutta la Roma poi per questa ultima parte di stagione, per poi salutare -definitivamente- in estate.

Questo, però, è più facile a dirsi che a farsi considerate le dichiarazioni di Mourinho nel pre partita del Napoli. Lo Special One infatti ha detto: “Quando non si sta bene in famiglia bisogna cambiare, andare via e trovare una soluzione.”

Roma: Zaniolo rischia seri provvedimenti

L’impressione è che nelle prossime ore non ci sarà nessun cambiamento e, nonostante il ragazzo abbia tutta la buona volontà di questo mondo, dopo le dichiarazioni di Mourinho l’impressione è che gli ultimi mesi giallorossi per l’italiano si prospettano essere super complicati.

Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, dopo aver fatto saltare la trattativa col Bournemouth, la Roma starebbe pensando a prendere dei seri provvedimenti nei confronti di Zaniolo.