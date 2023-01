Calciomercato Milan, scelto il colpo per la rinascita: c’è l’offerta

Il Milan sta vivendo senza ombra di dubbio il periodo più difficile degli ultimi anni. C’è bisogno di rialzare la china e ripartire immediatamente, e per farlo Maldini e Massara avrebbero avuto l’okay per intervenire sul mercato, puntando su quei profili indicati come i più adatti per rinforzare la rosa di Stefano Pioli.

Per uno di questi addirittura ci sarebbero novità importanti. Stando alle ultime notizie, infatti, il Milan avrebbe finalmente scelto il colpo per la rinascita, presentando anche una prima offerta ufficiale al club in queste ultime ore di calciomercato per il giocatore.

Nelle prossime ore sicuramente arriverà la risposta, ma dalle parti di via Aldo Rossi filtra -seppur cauto- ottimismo.

Calciomercato Milan: scelto il colpo di gennaio

La situazione in casa Milan è diventata critica, e c’è il rischio di un vero e proprio tracollo se settimana prossima al derby non si dovesse vincere. Il tifo, nonostante tutto, si è sempre mostrato fedele ai colori rossoneri ed alla maglia, ma c’è bisogno di un’immediata reazione, sennò la contestazione potrebbe diventare qualcosa di più.

C’è bisogno dunque di ripartire, e per farlo il Milan avrebbe deciso di pescare dal mercato qualche opportunità in grado di poter rinforzare e completare la rosa di Stefano Pioli. Tanti sono i nomi presenti sul taccuini di Maldini e Massara, ma alla fine i due dirigenti rossoneri avrebbero deciso quale sarà il colpo di gennaio del club rossonero.

Stando infatti a quanto riportato da Radio Cooperativa, in queste ultime ore il Milan avrebbe accelerato le operazioni per portare in Italia già in questo calciomercato il giovane Dario Osorio, esterno d’attacco cileno classe 2004 di proprietà della U de Chile, con il quale in questa stagione ha realizzato 7 gol in 27 partite ufficiali.

Il Milan spinge per Osorio: le cifre della prima offerta

Dopo il muro della Roma alle condizioni dei rossoneri per Nicolò Zaniolo, il Milan ha deciso di virare su un altro obiettivo per rinforzare l’attacco di Stefano Pioli. Il profilo che avrebbe convinto Maldini e la dirigenza rossonera è quello di David Osorio, meno affermato rispetto a Zaniolo ma che ha un grande futuro davanti. Ed è proprio per questo che il club rossonero si sarebbe mosso in anticipo presentando anche un’offerta ufficiale per il giovane classe 2004.

Stando a quanto riportato da Radio Cooperativa e dalla stampa cilena, infatti, il Milan avrebbe presentato un’offerta ufficiale all’U de Chile di 5 milioni di euro per David Osorio, della quale Manuel Mayo, direttore sportivo dello storico club cileno, sta parlando con il giocatore e il suo entourage.

Milan: passi in avanti per Osorio, ma occhio alla concorrenza

Con questa offerta il club rossonero si è sicuramente ritagliato un ruolo da protagonisti nella corsa al talento cileno, ma c’è da guardarsi bene le spalle dalla concorrenza anche di altri club europei. Stando alle ultime notizie, infatti, oltre al Milan sul giovane Dario Osorio ci sarebbe anche l’Aston Villa, che al momento non avrebbe in programma alcun assalto al giovane esterno d’attacco.