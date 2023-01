Calciomercato, via dalla Juventus: annuncio dell’agente, è deciso

Il calciomercato della Juventus può portare la rivoluzione totale a causa delle questioni plusvalenza. La situazione è in continuo divenire e potrebbe portare a clamorosi aggiornamenti nei prossimi mesi. La nuova dirigenza ha deciso di cambiare la situazione relativa agli ingaggi pesanti e per questo molti campioni hanno iniziato a guardarsi intorno.

La Juventus sta vivendo un momento estremamente complicato. In campo e fuori ci sono situazioni da tenere sotto controllo fino alla fine del mercato di gennaio, così come potrebbero esserci sviluppi nei prossimi mesi riguardanti già la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, addio annunciato? Le ultime

La Juventus è al centro di diverse voci di calciomercato. Ci sono notizie continue riguardo la società bianconera, sia dal punto di vista dei cambiamenti della rosa sia per le possibili penalizzazioni che potrebbero essere comminate nel giro di qualche settimana. La nuova dirigenza ha deciso di mettere in piedi un nuovo modo di gestire la rosa, con possibili addii importanti e innesti di giovani calciatori.

I bianconeri hanno deciso di iniziare a muovere i primi passi importanti per la prossima stagione e potrebbero iniziare con l’assottigliare il tetto ingaggi. Alcuni dei top potrebbero partire per risparmiare il più possibile.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus potrebbe dire addio a uno dei leader della rosa. Il suo futuro è tornato in bilico dopo i mesi scorsi che sembravano aver appianato la situazione.

Calciomercato Juventus, Szczesny via? Parla l’agente

Il futuro di Wojcech Szczesny potrebbe cambiare alla fine della stagione: lascia la Juventus? Il portiere polacco è stato uno dei migliori calciatori della Polonia al Mondiale e anche con la maglia bianconera è una sicurezza assoluta. La prossima stagione dovrebbe essere l’ultima all’Allianz Stadium, considerato il contratto in scadenza nel 2024.

L’agente di Szczesny ha parlato del futuro alla Juventus. Jonathan Barnett, procuratore del polacco, a calciomercato.it in onda su TvPlay, è stato chiaro riguardo il portiere classe ’90.

“Confermo quanto detto da Pimenta sui suoi assistiti: è sposato con la Juventus”.

La notizia, dunque, è la permanenza di Szczesny alla Juventus quantomeno fino alla fine del suo contratto.

Juventus: dopo Szczesny c’è Carnesecchi?

L’addio di Szczesny alla Juventus non è nei pensieri del club. A meno di offerte irrinunciabili, infatti, il club bianconero dovrebbe trattenere il polacco fino al termine del suo accordo.

Dopodiché, si deve già iniziare a pensare al futuro. Il primo nome sulla lista della Juventus è quello di Marco Carnesecchi. Il portiere italiano, di proprietà dell’Atalanta e in prestito alla Cremonese, piace da mesi ai bianconeri che hanno ottimi rapporti con la Dea. E proprio in virtù della volontà di ringiovanire la rosa, il classe 2000 è il primo obiettivo per gli anni a venire.