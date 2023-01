Calciomercato, rinforzo Isco: arriva subito in Serie A, la notizia

C’è la notizia in merito al colpo di calciomercato che riguarda uno dei top club italiani.

Botto di fine mercato perché, la sessione di gennaio, chiuderà probabilmente con il colpo Isco, che arriva in Serie A dopo un lungo corteggiamento. Lo farà da svincolato, con destinazione a sorpresa per un club che deve sistemare qualcosina sulla trequarti.

Isco pronto all’arrivo in Serie A, la notizia arriva dalla Spagna. Dopo quanto emerso dall’estero, non è da escludere un’accelerata in questi ultimi due giorni di mercato.

C’è la notizia in merito all’approdo in Serie A per Isco, l’ex Siviglia – ormai svincolato e in attesa della sua nuova avventura – aveva salutato la Spagna e ora definitivamente saluta la Liga, dopo una vita passata tra Malaga, Real Madrid e Siviglia, tra le altre.

Non è scoppiata la scintilla con il club di Siviglia tant’è che si è tutto concluso con l’amara separazione, da svincolato. E ora, a caccia di una nuova esperienza, ecco che sbuca un club in Serie A.

A portare Isco in Italia potrebbe essere la Juventus. Rappresenta, lo spagnolo, un’occasione di mercato non da poco, considerando che arriverebbe a costo zero.

