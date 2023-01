Il Manchester City lo svende, l’Inter lo prende al posto di Skriniar

Il calciomercato dell’Inter cambierà in base al futuro di Skriniar: scelto il sostituto. Il difensore slovacco è al centro di una questione importantissima che riguarda la sua possibile cessione immediata al PSG. Si sta cercando l’accordo definitivo per concludere l’operazione l’ultimo giorno.

L’addio di Skriniar all’Inter apre a nuovi scenari di mercato: ora è possibile il super colpo dal Manchester City. Il club inglese è in fase di rivoluzione e potrebbe dire addio ad uno dei migliori calciatori della rosa. Già Cancelo ha detto addio nella giornata di oggi per approdare al Bayern Monaco e nelle prossime ore potrebbero seguirlo tanti altri giocatori.

Calciomercato Inter, cessione immediata di Skriniar: le ultime

Milan Skriniar lascia l’Inter nell’ultimo giorno di calciomercato. Il difensore slovacco è al centro di numerose voci che lo vorrebbero lontano dalla Serie A e dai nerazzurri con effetto immediato. L’ex Sampdoria è pronto a lasciare con effetto immediato, cos’ che l’Inter possa guadagnare il più possibile dal suo cartellino.

Il futuro di Skriniar è da scrivere nell’ultimo giorno di calciomercato. I dirigenti nerazzurri si sono messi alla ricerca del sostituto perfetto che possa garantire la stessa qualità e tenere alto il valore della rosa.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, l’Inter sta seguendo le tracce di un campione del Manchester City al posto di Skriniar.

Calciomercato Inter, colpo Laporte al posto di Skriniar

Aymeric Laporte è il nome a sorpresa che sta seguendo l’Inter per l’ultimo giorno di calciomercato. Il Manchester City è zeppo di campioni che non sono felicissimi di restare con Pep Guardiola perché non riescono a trovare troppo spazio. Oggi è stato ceduto Joao Cancelo al Bayern Monaco e le cessioni di lusso potrebbero non essere terminate.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, Laporte è in uscita dal Manchester City già in questo calciomercato di gennaio. Il difensore spagnolo è alla ricerca di un nuovo accordo importante e potrebbe decidere di cambiare maglia subito.