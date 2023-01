Roma, l’annuncio dell’agente spiazza tutti: “Vi svelo il suo futuro”

Novità per quanto riguarda il futuro del calciatore della Roma. Arriva l’annuncio da parte del procuratore che spiazza tutti.

Aggiornamenti riguardo la trattativa di mercato che vede protagonista il calciatore di proprietà del club giallorosso. Ecco svelato il suo futuro.

Tiago Pinto è molto attivo in queste ultime ore di calciomercato. Dopo aver chiuso la trattativa per l’arrivo dal Leeds di Diego Llorente, il general manager sta lavorando anche per quanto riguarda Nicolò Zaniolo. Il trequartista, infatti, avrebbe dato apertura a trasferirsi in Premier League. Sulle sue tracce c’è proprio il Leeds di Radrizzani che sarebbe pronto a prendere il calciatore in prestito con diritto di riscatto. Intanto arrivano novità anche riguardo il futuro di un altro talento della squadra di Mourinho.

Calciomercato: l’annuncio dell’agente, ecco dove sta andando

Oltre a Zaniolo, c’è un altro giocatore della Roma che è finito sulla bocca di tutti. Si tratta del giovane talento che ha ben impressionato e convinto Mourinho. Lo Special One l’ha inserito nell’organico della Prima Squadra ed è pronto a scommettere su di lui per il futuro.

Nel corso delle ultime settimane è stato accostato con insistenza a club come Sassuolo e Lecce, alla fine però la sua decisione è stata quella di restare in giallorosso. Ecco svelato il futuro di Edoardo Bove alla Roma: a parlare è il suo agente Diego Tavano ai microfoni di calciomercato.it in onda su TVPlay.

“Io spero che il calciatore resti alla Roma, lui è nato qui ed è romanista. Devo dire che fa parte del progetto, si sente coinvolto ed è per questo che vuole proseguire questa avventura. E’ a Trigoria da quando è bambino. Spera di avere qualche occasione, giocare e fare gol sotto la curva. Sono arrivate tante richieste per lui, anche dall’estero, però di comune accordo con la società abbiamo deciso di non portarle mai avanti. Mourinho gli sta insegnando davvero tanto, sono sicuro che migliorerà ancora di più e arriverà in Nazionale”.

Bove al Sassuolo per Frattesi, l’affare è saltato

Il giocatore era stato accostato soprattutto al Sassuolo nell’ambito dell’affare che doveva portare alla Roma Frattesi, con Bove contropartita per i neroverdi. La trattativa, però, non si è mai chiusa. Possibile che le parti decidano di riparlarne nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato.