Clamoroso nell’ultima giornata: sarà 3-0 a tavolino, spiegato il motivo

Clamoroso quanto è successo, 3-0 a tavolino. Altro che punti ottenuti, perché è stato spiegato cosa è successo nei momenti della partita.

La sentenza potrebbe cambiare il risultato ottenuto sul campo, che non verrebbe omologato. Ci sarà una decisione, che verrà presa dopo le richieste da parte del club per l’episodio venuto fuori nel corso di quest’ultima giornata di campionato.

Può cambiare la classifica, trovando quindi i tre punti per la squadra che farà richiesta al Giudice Sportivo.

3-0 a tavolino, cambia risultato e classifica: la notizia

Ha del clamoroso quanto successo nell’ultima giornata di campionato, in merito alla possibilità di vedere il risultato cambiare con la sentenza che porterebbe poi al 3-0 a tavolino.

Sono scese in campo oggi le due squadre, che si sono date battaglia in una complessa situazione di classifica, che ora vedrà stravolgimenti a causa di quanto accaduto in giornata.

È accaduto nel calcio italiano e precisamente in Serie C, per la 24a giornata del campionato. Taranto-Gelbison era finita 0-0 nel pomeriggio, ma lo stesso risultato, potrebbe cambiare. Vittoria a tavolino che andrebbe a favore del Taranto, per un errore a dir poco clamoroso.

Taranto-Gelbison, possibile vittoria a tavolino: la ricostruzione di quanto accaduto

Potrebbero venir tolti i punti del pareggio, come riferito dal sito Alfredopedulla.com per quanto accaduto oggi tra Taranto e Gelbison. Secondo la ricostruzione, il Taranto avrebbe presentato un ricorso che riguarderebbe un giocatore della Gelbison che, al momento del riconoscimento dei tesserati per la gara odierna, avrebbe presentato una fotocopia del documento d’identità personale e non quella originale. E, previsto’art. 71 delle NOIF, non sarebbe lecito farlo. Pertanto, scatterebbe la vittoria a tavolino per il Taranto, qualora dovesse concretizzarsi il tutto.

Taranto-Gelbison, provvedimenti anche per l’arbitro? Le ipotesi

Potrebbe sorridere il Taranto di Eziolino Capuano, di fronte a quella che è l’ipotesi clamorosa di una vittoria a tavolino per il suo club. Ai danni della Gelbison e, a pagare sulla sentenza, potrebbe essere anche l’arbitro. Non è chiaro infatti perché, il direttore di gara, abbia permesso eventualmente – se il tutto dovesse concretizzarsi con la sentenza sulla vittoria a tavolino – di far presentare un calciatore nella distinta, dopo un riconoscimento presumibilmente fasullo. E dunque adesso la Serie C indagherà sui fatti, che avrebbero del clamoroso. Ed eventualmente si risolverebbe con una sconfitta ai danni della Gelbison che, sul campo, aveva ottenuto un punto, portandoselo a casa. Risultato che avrebbe permesso di fare un passo in avanti alla Gelbison nella corsa salvezza, che rischia ora di essere vanificato.