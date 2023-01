Milan: Leao in panchina, Pioli svela la verità

Il lunch match domenicale delle 12:30 di questa giornata di Serie A mette di fronte Milan Sassuolo e ci sono subito delle grandi sorprese. Perché mister Stefano Pioli ha lasciato nel Milan Leao in panchina. Il portoghese non scenderà in campo dal primo minuto e arriva la verità.

Milan Sassuolo: Leao in panchina, il motivo

Il Milan di Pioli giocherà contro il Sassuolo senza Leao dal primo minuto. Durante il pre partita, proprio l’allenatore del Milan Pioli ha raccontato il motivo della scelta su Leao. Queste le sue parole a Sky Sport:

“La scelta di Leao in panchina è dettata dalla condizioni; ha giocato le ultime partite, ha perso brillantezza ma rimane un giocatore importante per noi e lo sarà a partita in corso”.

Milan: rinnovo Leao, le ultime

E’ sicuramente un momento complicato per il Milan e Pioli, che ha deciso di fare a meno di Leao che è il suo miglior giocatore. In questo momento però il portoghese è evidente che non sta al meglio e anche per questo motivo ha deciso di lasciarlo in panchina nella prossima partita di Serie A. Potrebbe esserci di mezzo anche il mercato in questa scelta.

La testa del giocatore non è libera come la scorsa stagione, perché il rinnovo di Leao con il Milan sembra lontano e il calciomercato estivo dei prossimi mesi potrebbe portar via il giocatore dalla società attuale. Sono tanti i club forti che si sono interessati al portoghese. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare una scelta molto forte che riguarda proprio il giocatore.