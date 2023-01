Juventus, dopo l’infortunio l’annuncio di Allegri: “Starà fuori a lungo”

Week-end tutt’altro che semplice per la Juventus che, oltre ad aver clamorosamente perso in casa contro il Monza 2 a 0, ha perso per infortunio uno dei suoi migliori giocatori dell’ultimo periodo.

Dunque oltre al danno anche la beffa per la Vecchia Signora, visto che nel post partita dell’Allianz Stadium ai microfoni di DAZN Massimiliano Allegri non solo ha commentato la prestazione, deludente, della sua Juventus, ma ha anche svelato le condizioni del giocatore dopo l’infortunio, non dando alcuna notizia confortante.

Il tecnico bianconero, infatti, ha annunciato che a seguito di questo problema fisico il giocatore rimarrà faremo ai box per tanto tempo.

Juventus, infortunio grave: Allegri preoccupato

La Juventus non ha di certo vissuto il miglior pomeriggio dell’ultimo periodo. Sotto due a zero, in casa, contro il Monza, a peggiorare la situazione è stato sicuramente l’infortunio del giocatore che intorno al 58′ è stato costretto ad abbandonare il campo.

Una notizia che di certo non aiuta la Vecchia Signora in questo complicato periodo, visto che i giocatori in infermeria sono già abbastanza. Il fatto è che la situazione sembra essere abbastanza grave, visto che l’infortunio di Arkadiusz Milik preoccupa e non poco lo staff medico della Juventus.

A mettere le mani avanti sulla questione è stato Massimiliano Allegri nel post partita dell’Allianz Stadium, che ai microfoni di DAZN ha così parlato delle condizioni fisiche del bomber polacco: “Infortunio Milik? Ha avuto un problema al flessore e non lo avremo a disposizione per un po’. D’altro canto abbiamo però recuperato Vlahovic ed abbiamo Kean, quindi siamo coperti.”

Juventus: Allegri commenta la sconfitta contro il Monza

Il Monza ha rovinato la domenica pomeriggio della Juventus, intaccando il percorso della Vecchia Signora con un netto 2 a 0, grazie alle reti di un Ciurria scatenato contro le big e Dani Mota.

Nel post partita dell’Allianz Stadium, ai microfoni di DAZN, Massimiliano Allegri ha così commentato la sconfitta e la prestazione della Juventus contro il Monza, non mandandole di certo a dire ai suoi giocatori:

“Credo che non abbiamo mai fatto un primo tempo del genere. Il secondo è andato sicuramente meglio, ma dobbiamo considerare il primo e siamo tutti responsabili. Comunque sono arrabbiato: abbiamo perso una partita in casa dopo aver preso due gol che non avremmo dovuto prendere.”

La classifica della Juventus recita 23 punti: le parole di Allegri

Con la sconfitta di oggi la Juventus non è riuscita a guadagnare punti dalle zone di clssifca che contano, ovvero quelle valide per la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Il 4 posto ora dista ora 15 punti, e questa cosa potrebbe pesare a lungo andare.

Allegri ha così parlato dell’attuale situazione di classifica della Juventus: o dico che abbiamo fatto 38 punti ma la classifica dice 23. obbiamo pensare a lavorare sul campo, chi non è in grado di fare questo è normale che stia fuori. Bisogna farsi un esame di coscienza e lavorare con calma e tranquillità”.