“Complotto contro la Juve”, la rivelazione del conduttore

Arrivano aggiornamenti sulla vicenda che sta colpendo la Juventus in quest’inchiesta plusvalenze. Ora viene raccontata anche la verità anche dal conduttore tv per come sta andando tutto.

E’ un momento quasi critico per i tifosi della Juventus che devono fare i conti con quanto sta accadendo alla loro squadra del cuore. Ora ci sono diversi sfoghi di anche persone molto note della Tv italiana che hanno perso la pazienza.

Da anni la Juventus viene messe al centro del calcio italiano, tra grandi successi e anche grandi passi falsi che hanno reso il nostro calcio marcio per diversi aspetti. Dal doping a calciopoli fino oggi al processo sulle plusvalenze e falso in bilancio. Ma per molti ora non c’è più voglia di andare avanti così.

Processo Juventus: la situazione

Nelle prossime settimane arriveranno nuove decisioni. La prima che stabilirà se è confermato il -15 di penalizzazione in classifica Serie A. Sarà una decisione forte che verrà presa sulla Juve e la squadra allenata da Max Allegri. Perché il club bianconero potrebbe ritrovarsi a metà classifica con tanti punti di distanza da dover recuperare per arrivare in Europa. A quel punto il progetto della nuova Juventus sarà completamente stravolta.

Ma non è finita qua, perché continuano le indagini e presto arriveranno nuove sentenze sulla carta Ronaldo e la manovra stipendi, che potrebbe portare anche a nuove sanzioni e penalizzazioni per la Juventus. Ora tutti aspettano con ansia e chi più è in attesa sono i tifosi bianconeri.

Anche il noto conduttore tv e tifoso della Juventus Massimo Giletti si è sfogato.

Juventus: il tifoso Massimo Giletti si sfoga

Intervistato dall’edizione odierna di Tuttosport, il noto conduttore Massimo Giletti ha detto la sua riguardo quello che sta accadendo alla sua Juventus. Queste alcune delle parole dell’intervista:

“Temo che la Juventus finisca per essere il capro espiatorio di un calcio malato. Non riesco a spiegarmi come mai le altre Procure italiane non abbiano mai pensato di sviluppare un programma di intercettazioni così complesso”.

Sanzioni Juventus: Giletti e i tifosi temono la decisione

Massimo Giletti è un grande e noto tifoso della Juventus che in più anni ha partecipato anche a partite di beneficenza portate avanti dalla Tv italiana e dal mondo bianconero della Juve con i massimi esponenti tra presidenti, dirigenti ed ex giocatori. Ora anche lui ha avuto uno sfogo duro riguardo tutta l’attuale situazione che sta coinvolgendo la Juventus in queste ultime settimane.

C’è tanta tensione e paura nei tifosi della Juventus per quelle che saranno le sentenze definitive dei prossimi giorni riguardo l’inchiesta sulla società bianconera. Arriveranno nei prossimi giorni delle nuove novità e probabilmente anche delle sanzioni più pesanti rispetto già l’attuale -15 punti in classifica di Serie A.