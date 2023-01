Juventus: esonero Allegri, scelto il giovane sostituto

E’ crisi totale per la Juventus che deve provare a dare una svolta vista la situazione difficile che sta affrontando con Allegri in panchina. Ora è crisi vera per i bianconeri che non riescono più a vincere convincendo.

La nuova società fa delle valutazioni riguardo quelli che è il futuro di Allegri sulla panchina della Juve. Si è parlato addirittura di rinnovo negli ultimi giorni, ma occhio a possibili sorprese inaspettate.

La Juve dopo la penalizzazione in classifica sembra aver subito il colpo psicologico e ora la situazione può diventare davvero drammatica da un momento all’altro. Perché potrebbero arrivare altre sanzioni che affosserebbero il club bianconero.

Juventus: Allegri a rischio panchina

Attualmente Allegri è legato alla Juventus da un contrato fino al 2025 e nelle ultime ore si è parlato anche di un rinnovo del suo attuale contratto per un altro anno fino al 2026. Niente da fare però al momento, perché adesso anche la società ha intenzione di vedere come andrà a finire questa stagione e c’è il serio rischio che l’attuale tecnico possa anche essere sollevato dall’incarico. I 15 punti di penalizzazione mettono la Juve in una situazione scomoda di classifica e molto lontana dalla zona Europa.

La colpa è di un campionato difficile dove sono arrivati pessimi risultati ad inizio stagione, dove Allegri e la Juve hanno deluso tutti, società e tifosi. Per questo motivo ora si teme il peggio, perché potrebbero arrivare altre sanzioni forti che manderebbero la Juve in zona retrocessione. Intanto, in campo, dopo la pesante stangata, non è ancora arrivata una reazione. Perché il club bianconero ha perso 5-1 con il Napoli interrompendo la striscia positiva di 8 vittorie di fila senza subire gol, poi il pari di carattere 3-3 con l’Atalanta e ancora un risultato negativo con il Monza: 0-2 dopo il primo tempo e sconfitta nel finale.

Ora Allegri rischia la panchina della Juventus.

Juventus: tifosi contro Allegri

La società al momento lo conferma, ma i tifosi non lo vogliono più. Infatti, è proprio la maggioranza della tifoseria bianconera che chiede l’esonero di Allegri. Continua a spopolare sui social l’hastag in tendenza #AllegriOut.

Allegri è in una brutta situazione e rischia l’esonero con la Juve.

Juve: Palladino il sostituto di Allegri

Ora la Juventus inizia a valutare anche i possibili sostituti di Allegri per la panchina e spunta anche un nome nuovo. Ha sorpreso tutti da quando è arrivato in Serie A, alla sua prima occasione e molto giovane sta dimostrando di avere grandi idee e di saper far giocare a calcio anche la neopromossa.

Palladino piace anche alla Juventus che ha potuto affrontare 3 volte, due volte in campionato ha vinto e in Coppa Italia ha messo sotto i bianconeri anche se è stato eliminato.

Le prossime settimane saranno decisive per capire meglio il futuro di Allegri e valutare se Palladino dovesse davvero diventare tra i candidati per il nuovo allenatore della Juve.