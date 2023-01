“A Sassuolo non vogliamo solisti”, Dionisi attacca alcuni giocatori

Il Sassuolo batte il Milan a San Siro con un netto e sorprendente 2-5. Ma Dionisi al termine della partita si è voluto sfogare su quanto accaduto.

Milan Sassuolo: le parole di Dionisi

Ai microfoni di Dazn nel post partita sono arrivate le parole di Alessio Dionisi dopo Milan Sassuolo:

“Oggi è arrivato un bel segnale per il futuro. Non mi aspettavo questo tipo di esito finale, ma mi aspettavo che la partita andava verso questa direzione. Perché durante gli allenamenti ci alleniamo per creare gioco, dobbiamo essere più propositivi e avere grande volontà.

Dobbiamo difendere tutti e attaccare in tanti, quando vedo la corsa all’indietro nel calcio vuol dire davvero tanto e oggi è stato fatto. Ci tengo più a fare punti che vincere le partite con le grandi, non bisogna ricadere, l’obiettivo è dare continuità. Oggi speravo di rivedere quanto fatto col Monza, noi ci alleniamo per creare gioco. Volevamo ritrovare la squadra con determinazione è volontà. La mia speranza era vedere una squadra volenterosa. Ho ancora il dubbio sul dire ‘noi siamo questi’, passa da me e dalla testa dei ragazzi, già è faticoso allenare e giocarli, se devono allenare anche la volontà di giocare nel Sassuolo allora diventa difficile.

Sentivo parlare giocatori di obiettivi personali, bisogna essere umili e voler giocare per la propria squadra e non pensare a quanti gol si vuole fare nel campionato. Oggi sono molto contento per i ragazzi, ma devono dimostrare che danno continuità. Il girone di ritorno dobbiamo essere migliori del girone d’andata. Ho ringraziato la società per le parole dopo alcune sconfitte, sanno bene che lavoro facciamo. Il Sassuolo non deve essere buttato via, i giocatori devono giocare per questa società e poi magari ambire per altri lidi”.