Calciomercato: Conte firma con Lukaku, doppio affare

Antonio Conte e Romelu Lukaku non stanno vivendo le rispettive migliori annate in carriera, loro che sono stati senza dubbio i protagonisti della cavalcata Scudetto dell’Inter nella stagione 2020/2021. Tutti si aspettavano di più da questi due, ma a quanto pare qualcosa quest’anno non ha funzionato.

E’ tempo dunque di rimboccarsi le maniche e ripartire, ma per farlo c’è bisogno anche di cambiare area, per ritrovare quegli stimoli persi lungo la strada. E questo potrebbe presto accadere visto che, stando alle ultime notizie, Antonio Conte e Romelu Lukaku sono pronti a firmare insieme per il club in un doppio clamoroso affare di calciomercato.

Calciomercato, futuro lontano dall’Inter: Lukaku firma con Conte

In estate il ritorno di Lukaku all’Inter era stato super acclamato dalla piazza nerazzurra che, come proprio in occasione dell’addio dell’estate prima, è rimasta fortemente delusa dal suo bomber che, invece che segnare a raffica, è stato più volte fermo ai box a causa di un infortunio.

Ricordiamo che Lukaku è in prestito all’Inter fino alla fine della stagione, e se prima l’idea della dirigenza nerazzurra era quella di provare a parlare addirittura di riscatto, di questo passo difficilmente Marotta ed Ausilio si siederanno al tavolo col Chelsea per chiedere un rinnovo della permanenza del belga in nerazzurro. Questo ovviamente potrebbe cambiare le carte in tavola ed il futuro di Lukaku, attirando l’attenzione di altri club che potrebbero sfruttare l’occasione.

Proprio in merito a questo, stando a quanto riportato ad fichajes.net, il Tottenham di Antonio Conte avrebbe iniziato a valutare l’ingaggio di Romelu Lukaku in vista del prossimo calciomercato estivo.

Inter: il Tottenham pensa a Lukaku peer il post Kane

Romelu Lukaku difficilmente rimarrà all’Inter anche nella prossima stagione e, una volta tornato al Chelsea, dovrà trovarsi una nuova sistemazione visto che non rientra nei piani tecnici di Graham Potter. Il futuro del belga è dunque ad oggi molto incerto, anche se sembra possa essere sempre più lontano da Milano ma non da Londra.

Stando ad alcuni media britannici, infatti, il Tottenham starebbe pensando a Romelu Lukaku pre sostituire Harry Kane nel prossimo calciomercato, visto che lo storico bomber degli Spurs ha intenzione di dire addio al club a fine stagione.

Il futuro di questi due attaccanti è dunque strettamente collegato, così come anche quello di Antonio Conte.

Calciomercato Tottenham: Lukaku per convincere Conte

Antonio Conte non sta vivendo la sua miglior stagione in carriera alla guida del Tottenham. Complice anche la scadenza di contratto il prossimo giugno ed alcune tensioni con la società, il tecnico italiano sarebbe sempre più deciso a lasciare gli Spurs.

Il club però non vuole lasciare andare l’allenatore italiano che, nonostante gli zero titoli, ha comunque alzato l’asticella nel Nord di Londra. Per questo motivo il Tottenham proverà fino all’ultimo a convincere Conte a rinnovare, cercandolo casomai di invogliare proprio con l’acquisto di Romelu Lukaku nel prossimo calciomercato, suo uomo fidato.