Roma, Pinto svela: “Tra 48 ore Zaniolo sarà nel nuovo club”

Continua a tenere banco in casa Roma la questione relativa al futuro di Nicolò Zaniolo. Il 22 giallorosso è protagonista in questi giorni di uno spiacevole braccio di ferro con la società capitolina che vorrebbe in tutti i modi cederlo al Bournemouth, destinazione che più volte il giocatore ha rifiutato.

Nel corso del pre partita del Maradona, intervenuto ai microfoni di DAZN, il gm della Roma Tiago Pinto ha però svelato che entro la fine di questo calciomercato, ovvero 48 ore, Nicolò Zaniolo sarà nel suo nuovo club.

Ci sarà ora da capire se l’italiano sarà dello stesso avviso, visto che c’è il rischio di creare una frattura non indifferente all’interno dello spogliatoio qualora dovesse rimanere.

Calciomercato Roma: Pinto parla del futuro di Zaniolo

Mancano solo 48 ore alla fine di questo calciomercato, eppure ad oggi Nicolò Zaniolo è ancora un giocatore della Roma. Il club giallorosso ha fatto di tutto pur di vendere l’italiano, oramai scontento, ma la principale fonte di difficoltà nelle trattative è arrivare proprio dal giocatore stesso.

Nel pre partita della delicata sfida del Maradona contro il Napoli, intervistato dai microfoni di DAZN, il General manager della Roma Tiago Pinto ha così parlato del caso Zaniolo e di quello che potrebbe accadere nelle prossime, ed ultime, 48 ore di calciomercato:

“Possibilità di cedere Zaniolo? Non ho problemi nel rispondere a questa domanda, tutti hanno capito quello che è successo. Zaniolo ha chiesto di essere ceduto, insieme al procuratore abbiamo trovato una soluzione che era il Bournemouth. Siamo tutti un po’ in difficoltà, la soluzione c’era ma come voi sapete ho detto a gennaio che, con tutti i paletti che abbiamo, non possiamo prendere se prima non cediamo. Abbiamo più di 48 ore, è una situazione difficile per noi, per tutti.”

Se Zaniolo non parte viene reintegrato in rosa? L’annuncio di Pinto

Qualora non si riuscisse a cedere Zaniolo nei prossimi giorni la Roma rischiererebbe di ritrovarsi in rosa un esubero, scontento, che rischia di scombussolare l’ordine creatosi all’interno dello spogliatoi giallorosso.

Ai microfoni di DAZN, però, Tiago Pinto ha anche parlato della possibilità per Zaniolo di essere reintegro nella rosa della Roma qualora non dovesse andare via in questo calciomercato:

“Zaniolo reintegrato se non va via? Dico che mancano 48 ore alla fine del mercato, poi a fine mercato parlerò e quello sarà il momento giusto per rispondere alla tua domanda, ho qualche speranza. L’interesse superiore della Roma è prima rispetto ad altri, spero che tutti lo facciano. La proprietà ha fatto tanto per il club in questi due anni.”

Non solo Zaniolo: Tiago Pinto parla anche del futuro di Mourinho

Oltre a dare delucidazioni sul caso Zaniolo, Tiago Pinto ha anche parlato del futuro di Josè Mourinho sulla panchina della Roma, visti e considerati i rumors delle passate settimane che vedevano lo Special One sempre più vicino ad una panchina di una Nazionale:

“Mourinho resterà alla Roma? Ho sentito la sua conferenza, si parlerà internamente di questo tema. Noi abbiamo un rapporto buono nonostante qualcuno dica che non sia al 100%, questi temi si trattano internamente.”