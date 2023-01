Calciomercato, arriva il nuovo Kvaratskhelia dalla Serie C

L’affare Kvaratskhelia Napoli della scorsa estate ha cambiato il calciomercato. Gli azzurri hanno saputo scommettere su un calciatore sconosciuto ma di grandissimo talento e soprattutto giovanissimo. Sostituire Lorenzo Insigne non era facile, per leadership e qualità di gioco ma il georgiano ci è riuscito benissimo e ora è al centro di grandi discorsi di mercato.

Ora, la Serie A guarda ai giovanissimi provenienti dall’estero o dalle serie minori e in estate potrebbero esserci grandi novità. L’ultimo nome che arriva sulla scrivania dei grandi club arriva dalla Serie C ed è un classe 2001 che sta disputando una stagione sopra le righe.

Calciomercato Napoli, l’erede di Kvaratskhelia dalla Serie C

Il Napoli non dimentica il calciomercato. Gli azzurri hanno una rosa importante e completa ma Cristiano Giuntoli sta già iniziando a lavorare in vista della prossima stagione. Ci sono già diversi nomi sul taccuino del ds degli azzurri e presto potrebbero essere avviate trattative importanti.

Alla fine della stagione potrebbe esserci una nuova rivoluzione in casa Napoli. Dopo quella avvenuta la scorsa estate con l’addio dei big e la ricostruzione con giovani “sconosciuti”, gli azzurri intendono continuare su questa scia. Il direttore sportivo Giuntoli ha dimostrato di saper lavorare anche con risorse economiche più magre rispetto alle altre società top e i risultati gli stanno dando ragione.

Secondo le utime notizie di mercato, il Napoli ha trovato l’erede di Khvicha Kvaratskhelia dalla Serie C. L’attaccante si sta mettendo in mostra con ottime prestazioni e piace agli azzurri per la prossima stagione.

Calciomercato Napoli, occhi su Felici della Triestina: concorrenza dalla Serie B

Il Napoli si è messo sulle tracce di Mattia Felici della Triestina. L’esterno classe 2001 è uno dei protagonisti della stagione del club friulano che, però, non se la sta passando bene in Serie C. Le qualità di Felici, però, vanno al di là della stagione complessa della Triestina e gli azzurri stanno pensando al suo innesto.

Secondo quanto riferito da TMW, il Napoli segue con interesse Mattia Felici e potrebbe renderlo il vice Kvaratskhelia in futuro.

Sulle tracce di Felici, però, ci sono anche Modena, Cagliari e Venezia, pronte a dargli una chance di crescita in Serie B. Ala sinistra, nato a Roma nel 2001, è considerato uno dei talenti più interessanti del panorama italiano e può ambire a grandi traguardi.

Napoli su Felici: possibile sinergia con il Bari

Il Napoli ha intenzione di prendere Mattia Felici per il futuro. Il calciatore romano è ancora molto acerbo sotto diversi punti di vista ma gli azzurri vorrebbero bloccarlo per andare a studiare bene i suoi margini di crescita.

Non è da escludere un suo acquisto da parte del Napoli in sinergia con il Bari. Gli azzurri lo acquisterebbero per poi girarlo in prestito al club di Serie B per permettergli di crescere in una grande piazza e prepararsi al futuro.