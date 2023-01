Vlahovic saluta la Juventus: si è convinto, c’è l’annuncio sulla destinazione

Dusan Vlahovic ha preso la decisione di salutare la Juventus, è troppo il caos attorno ai bianconeri, che non convince più i tesserati della stessa società piemontese, pronti alla separazione.

Qualora dovessero chiedere una cessione, i bianconeri non si metteranno da ostacolo alle volontà degli stessi calciatori, che permetterebbero al club di monetizzare.

Nessuno incedibile in questo momento, tantomeno lo è l’attaccante serbo. Ecco le ipotesi, con l’annuncio sulla destinazione possibile per Dusan Vlahovic.

Cessione Vlahovic, l’annuncio sulla cessione: dopo oggi, la conferma

Dopo quanto si è visto oggi, c’è la conferma dall’estero sulla cessione di Dusan Vlahovic. McKennie che lascia l’Allianz Stadium per volare in Inghilterra, nel bel mezzo di Juventus-Monza, probabilmente non è l’unico addio che riguarderà la Juve.

Chissà se già nell’imminente gennaio o solo a fine stagione, ma la verità è che l’esperienza dell’ex viola sembra arrivata al capolinea, sia alla Juve che in Serie A.

Perché è dall’estero che svelano la destinazione di Dusan Vlahovic: l’Arsenal è pronta a far sul serio, affare da 80 milioni per averlo in Premier League.

Mercato Juventus, via Vlahovic: i dettagli sull’Arsenal

L’Arsenal è pronta a fare sul serio per il colpo in attacco, sono i colleghi britannici del Daily Mail a riportare le ultime notizie di calciomercato sull’addio di Vlahovic, con destinazione ai Gunners. Via dalla Juve per tentare di vincere la Premier, oltre che giocare in Champions League, piazzamento che ad oggi sembra quasi utopico per come la Juve non riesca a tenere il passo delle altre, perdendo anche oggi con il Monza e sprofondando in classifica, dovendo dare un occhio anche alla lotta salvezza, come sottolineato senza troppi giri di parole anche da Allegri. E Vlahovic ambisce a qualcosa di più di una salvezza o di una metà classifica, secondo quanto riferiscono dall’estero. E, all’Arsenal, sono pronti a concedergli tale chance.

Ultime Juventus, le cifre del colpo Vlahovic

L’Arsenal non si porrà limiti, per quelle che sono le alte ambizioni del club di Arteta. E davanti, il nuovo attaccante, potrà essere Dusan Vlahovic.

Chiede 80 milioni di euro la Juventus per il centravanti serbo, l’attaccante che finirebbe in Premier League, a giocarsi un posto ai vertici del calcio inglese, con il futuro in Champions League. I Gunners sarebbero disposti a sbilanciarsi sui 60-70 milioni di euro e per la Juve non è più incedibile ora.