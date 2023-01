Sampdoria: Stankovic commovente, è successo in diretta

La Sampdoria di Stankovic non riesce a superare l’Atalanta con una partita che termina 2-0 a favore dei nerazzurri.

Atalanta Sampdoria: le parole di Stankovic

Ai microfoni di Dazn ha parlato Stankovic al termine di Atalanta Sampdoria:

“Dobbiamo fare i conti per capire cosa non è andato bene. In qualche episodio poteva andare diversamente e meglio, ma abbiamo affrontato una delle squadre più in forma del campionato come il Napoli. I ragazzi hanno dato il 120% e in questo momento non basta. Con orgoglio la squadra sta provando ad andare avanti, rimango dispiaciuto per i ragazzi anche quando non segniamo e facciamo la prestazione giusta. Ci credo nel lavoro e nel rapporto umano che ho con loro, li guardo negli occhi e con fiducia andiamo avanti. I ragazzi non mollano, abbiamo fatto importanti prestazioni”.