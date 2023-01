Calciomercato: niente Milan, Zaniolo firma con i rivali in Serie A

Importanti notizie di calciomercato che riguardano il futuro dell’attaccante della Roma. Zaniolo andrà via dal club giallorosso e vuole restare in Serie A, non c’è soltanto il Milan in Italia.

Il club rossonero ha provato in queste ultime settimane a chiudere, perché si è creata una grande occasione per il talento italiano, ma al momento non ci sono possibilità che si chiuda per gennaio.

Il mercato di gennaio non sembra essere quello giusto per portare via Zaniolo dalla Roma. Il club ha fatto il suo prezzo e al momento nessun club ha la possibilità di chiudere a quelle cifre. Tutto sembra che sarà rimandato alla prossima estate.

Calciomercato: Zaniolo lascia la Roma, due club italiani lo vogliono

Il calciatore giallorosso è in scadenza 2024 con la Roma e non ha più intenzione di restare. Ci sono importanti novità che riguardano questa situazione. Perché il rinnovo tra la Roma e il giocatore si è fermato dopo la distanza economica tra richiesta e offerta e per questo motivo c’è stata una netta spaccatura tra le parti. Per questo motivo ora arriva una possibile svolta. La Roma è disposta a venderlo, ma chiede 30 milioni di euro cash. Un’offerta presentata dal Bournemouth in Premier League, che ha deciso di provarci, ma senza trovare il sì del giocatore.

Infatti, nelle ultime settimane, si è parlato molto di un accordo che Zaniolo ha con il Milan e che vorrebbe firmare, ma il club rossonero non ha la possibilità di investire tanto adesso. Rifiutate le proposte in prestito con riscatto. Un’altra squadra italiana ora si è fatta avanti per il giocatore e ci pensa seriamente.

Zaniolo può firmare con Milan o Juventus per la prossima estate.

Juventus: Zaniolo scippato al Milan

In passato la Juventus ci ha provato per Zaniolo ma il Milan ora sembra avanti nelle gerarchie del club rossonero. Al momento anche la situazione della Juve non aiuta, ma in estate tutto potrebbe cambiare. Con il giocatore ad un anno dalla scadenza in estate sarà più facile prenderlo dalla Roma, soprattutto dopo che si è venuta a creare questa netta spaccatura tra il club e il giocatore.

Il Milan e la Juventus possono prendere Zaniolo per circa 20 milioni di euro la prossima estate e bisognerà aspettare le prossime settimane per capire come andrà a finire l’attuale situazione, dove il giocatore è praticamente un separato in casa.

Calciomercato: Zaniolo via in estate, la formula

In vista della prossima estate però non sarà possibile prendere Zaniolo in prestito dalla Roma, perché essendo in scadenza 2024 sarà necessario almeno prolungare il contratto di un altro anno per procedere con l’affare con prestito e riscatto. Tutto rimandato alla prossima sessione di mercato per capire se Zaniolo firmerà con Milan, Juventus o altri club.