Napoli, il giocatore ha scelto il suo futuro: “Ho sempre tifato per loro”

In questi ultimi giorni di calciomercato ci potremmo aspettare qualche nuovo colpo in entrata da parte del Napoli, che dopo Gollini e Bereszynski potrebbe sfruttare a proprio favore qualche opportunità dell’ultimo minuto. Tanti sono i giocatori che la dirigenza azzurra segue con attenzione, ma uno fra questi nelle scorse ore è addirittura uscito allo scoperto attirando a sé Giuntoli e De Laurentiis.

Intervistato da una nota emittente nazionale, il giocatore ha infatti ammiccato l’occhio nei confronti del Napoli, indicandolo come il club che tifava sin da bambino e nel quale potrebbe pensare di trasferirsi nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Napoli: il giocatore si offre agli azzurri

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata del Napoli dopo che il giocatore si è praticamente proposto ai partenopei dichiarando il suo amore nei confronti del club allenato da Luciano Spalletti.

Il giocatore è comunque finito già da un pò di tempo nei radar di Giuntoli, ed è per questo che a seguito delle dichiarazioni qualcosa potrebbe nascere. Intervistato dal noto portale spagnolo AS, Rodrigo Becao ha per l’appunto parlato del suo futuro nel prossimo calciomercato servendo in praticamente un assist al Napoli dicendo:

“Futuro al Napoli? Quest’anno gli azzurri sono i più forti, lo confermano tutti. Sono felice per loro anche perchè li seguivo con affetto e attenzione già da bambino.” Se questa non è una dichiarazione d’amore per i campani primi in classifica da parte di Becao poco ci manca.

Becao annuncia il suo futuro: Udinese o Napoli?

Sin dal suo arrivo in Italia Rodrigo Becao ha immediatamente dimostrato tutto il suo valore, attirando per l’appunto l’attenzione di alcuni dei migliori club italiani ma non solo, come il Napoli ad esempio. In scadenza con l’Udinese nel 2024, il centrale brasiliano è seguito da molto vicino proprio dai partenopei che in vista della prossima estate potrebbero farci più di un semplice pensiero.

Nel corso della lunga ed interessante intervista rilasciata ad AS, Rodrigo Becao ha cercato di mettere ordine sulle voci inerenti al suo futuro nel prossimo calciomercato, aggiungendo anche dettagli sulla questione contrattuale con l’Udinese:

“Dove andrò l’anno prossimo? Le voci non cambiano il mio modo di pensare e lavorare. Non so se cambierà qualcosa in questi giorni o nei prossimi mesi,quello che è certo e che all’Udinese darò tutto e sarò per sempre grato al club, che mi ha reso l’uomo e il calciatore che sono. Oggi sono concentrato sul mio presente ad Udine e voglio un posto in Europa con l’Udinese”.

Non solo Napoli: anche un’altra big di Serie A segue Becao

Il Napoli di Spalletti non è l’unica squadra che starebbe seguendo il centrale dell’Udinese in vista della prossima stagione. Stando alle ultime notizie, infatti, complice anche il prossimo addio di Skriniar, anche l’Inter avrebbe messo gli occhi su Rodrigo Becao in vista del prossimo calciomercato estivo.

Sarà dunque una corsa a due fra i club in quel di giugno, con il Napoli leggermente in vantaggio rispetto ai nerazzurri dopo le dichiarazioni del difensore.