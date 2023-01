Milan, sacrificato il top: Maldini convince il campione del Napoli

Il Milan continua ad essere al centro di voci di calciomercato. I rossoneri intendono costruire la rosa migliore per tornare a vincere e uscire dal periodo buio degli ultimi mesi. Stefano Pioli non riesce a trovare il punto sul quale forzare la mano per andare a ricucire il rapporto di fiducia della sua squadra verso la vittoria.

E Paolo Maldini pensa di agire sul calciomercato. Gli ultimi giorni potrebbero essere determinanti in vista del futuro. Non sono da escludere colpi immediati ma se saranno difficili da chiudere a causa delle cifre esorbitanti, si lavorerà per l’estate. L’obiettivo è quello di imbastire le trattative che possano chiudersi, poi, a fine stagione.

Calciomercato Milan, colpo da sogno dal Napoli

Il Milan lavora al calciomercato per il futuro. Pioli, Maldini e Massara hanno convenuto che l’unico modo per migliorare la squadra e provare a tornare grandi come l’anno scorso è quello di acquistare nuovi calciatori. Ci sono nomi molto importanti accostati ai rossoneri, provenienti dall’estero. Ma non sono da escludere colpi “in casa”, ovvero dalla Serie A. Tante big sono sul piede di rivoluzione e possono arrivare colpi a sorpresa e grandi nomi delle acerrime rivali di questo campionato.

Il Milan cerca rinforzi in ogni zona del campo, anche perché potrebbe perdere parte dei suoi calciatori migliori. La questione Leao tiene banco in casa Milan: ma poi ci sono da tenere in considerazione anche le situazioni in attacco e in difesa, con nessuno dei big che è certo di restare.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan sta tentando di chiudere il colpo dal Napoli. I rossoneri vogliono imbastire la trattativa con gli azzurri per accelerare e chiudere il prima possibile.

Calciomercato, sorpresa Milan: può arrivare Zielinski

Il Milan studia il colpaccio di calciomercato: arriva Zielinski dal Napoli? Il centrocampista polacco si è affermato in maglia azzurra e ha spesso vissuto stagioni molto importanti, nelle quali, però, ha alternato momenti da top player a momenti di forte down.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, Piotr Zielinski può lasciare Napoli al termine della stagione. Il suo nome è finito diverse volte sui taccuini delle big del campionato di Serie A e anche per la prossima stagione la musica potrebbe essere la stessa.

Il Milan pensa seriamente a Zielinski per la trequarti o come mezzala pura. Brahim Diaz potrebbe tornare al Real Madrid con Carlo Ancelotti e Charles De Ketelaere potrebbe trovare nel polacco una guida perfetta per trasformare il suo modo di giocare.

Zielinski al Milan? Niente rinnovo con il Napoli

Piotr Zielinski sarebbe il profilo perfetto per il Milan. Il tuttofare polacco è importantissimo per Spalletti, nonostante le diffioltà di questa stagione di finire in zona gol. Classe ’94, l’ex Empoli e Udinese si è affermato in Serie A come uno dei top del ruolo ma ha il contratto in scadenza nel 2024.

Al momento non c’è accordo con il club azzurro che, per la prossima stagione, sta cercando anche nuovi centrocampisti da regalare a Spalletti. E proprio il polacco potrebbe farne le spese, ma potrebbe trovare ancora fortuna in Serie A: il Milan può davvero farci un pensierino.