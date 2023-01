Juventus nei guai: la notizia riguarda il calciomercato

E’ davvero complicata la situazione in casa Juventus. Perché il club bianconero deve fare i conti con una situazione difficile che sta mettendo la società nei guai in vista del futuro.

La Juventus deve fare i conti con la Giustizia Sportiva e rischia grosso in vista dei prossimi mesi, c’è anche il forte rischio di una possibile forte penalizzazione tanto da mandare i bianconeri in Serie B.

Questo potrebbe creare delle situazioni difficili in vista anche del futuro dei bianconeri, ma saranno le prossime settimane a stabilire come finirà questa vicenda per la Juventus.

Processo Juventus: società in attesa

Dopo le dimissioni di Agnelli e tutto il CdA sono arrivati i primi 15 punti di penalizzazioni che hanno mandato il club a metà classifica. Al momento ci sarà da aspettare per quanto riguarda la decisione finale riguardo le penalizzazioni che puniranno la Juventus per tutte queste vicende portate avanti tra plusvalenze fittizie, falsi in bilanci e la manovra stipendi. Per questo motivo molto del futuro calciomercato della Juventus dipenderà soprattutto da questa situazione che ora mette ansia a società e in particolare ai tifosi.

Perché la Juventus dovrà fare i conti prima di potersi muovere in vista del futuro. Infatti, secondo le ultime notizie riportate da Tuttosport, la Juventus ha bloccato il mercato sotto ogni punto di vista. Al momento non ci sono possibilità di muoversi, anche perché tutto dipenderà da questo e da come si concluderà la stagione.

Ora ci sono delle nuove notizie su Rabiot e Danilo per i rinnovi con la Juventus.

Juventus: rinnovi Danilo e Rabiot

A dare la notizia è Tuttosport, quotidiano vicino alle vicende dei bianconeri. Perché al momento la Juventus ha fermato tutto per i rinnovi di Rabiot e Danilo. Il centrocampista francese è in scadenza a giugno 2023 e può già firmare un nuovo accordo con una nuova squadra, ma al momento non ha trovato nessun’intesa e aspetta anche la Juve. In un primo momento si è parlato di un addio certo, ma nelle ultime settimane si è riaperto l’affare per il rinnovo di Rabiot con la Juventus come anche per Danilo.

Il difensore brasiliano è in scadenza 2024, ma è sempre più un perno fondamentale della squadra. Sia in campo che fuori, ora è uno dei grandi leader. In campo indossa la fascia da capitano, segna e conclude partite con prestazione di livello top. Nello spogliatoio e fuori dal campo tutti lo rispettano e stimano, per questo la Juve vuole rinnovare sia con Rabiot che con Danilo.

Calciomercato Juve: si fermano i rinnovi

Secondo le ultime notizie di mercato però ora la Juventus ha fermato i rinnovi di Rabiot e Danilo, perché non c’è possibilità di chiudere gli affari vista la situazione del processo. Non c’è garanzia su quello che sarà il budget del club bianconero in vista della prossima stagione. La Juve rischia anche l’esclusione dalle coppe europee.