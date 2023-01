Calciomercato Juve, Allegri ufficializza l’addio e svela il sostituto

Grandi manovre per la Juventus che in questi ultimi giorni di calciomercato si sta attivando. Arriva l’annuncio da parte di Massimiliano Allegri che, nel corso della conferenza stampa, ha reso noto i dettagli riguardo le mosse della società.

Ecco le ultimissime notizie riguardo il mercato della Juventus. Si sta concretizzando l’addio del calciatore, ecco in che modo Allegri lo sostituirà.

La penalizzazione e le voci riguardo possibili nuove sanzioni non spaventano la Juventus. La nuova società è pronta a difendersi in tutte le sedi. Intanto i giocatori dovranno fare del loro meglio in campo in questo seconda parte di stagione. Dal calciomercato potrebbero arrivare delle novità? E’ Massimiliano Allegri ad annunciare tutto nel corso della conferenza stampa, alla vigilia della gara di campionato contro il Monza.

Juventus, conferenza stampa Allegri pre Monza

Una partita importante per i bianconeri che non potranno permettersi ulteriori passi falsi. Nel corso della conferenza stampa Juve, Allegri ha annunciato il recupero di Paul Pogba e Dusan Vlahovic. I due sono convocati e a disposizione per il match contro i brianzoli. La notizia negativa è invece l’infortunio di Federico Chiesa che, così come Juan Cuadrado, non sarà a disposizione per domani.

Inoltre è stato affrontato anche l’argomento riguardo il calciomercato della Juventus con la chiusura del trasferimento. E’ Allegri a dare la notizia riguardo la cessione del centrocampista statunitense Mckennie che è molto vicino al Leeds. Per la partita di domani l’ex Schalke 04 non sarà convocato.

Il tecnico dei bianconeri si è soffermato anche sull’eventuale giocatore che può prendere il posto di Weston alla Juve. Nelle ultime ore è uscita fuori la notizia di mercato riguardo il possibile arrivo alla Juventus di Benjamin Henrichs del Lipsia.

Calciomercato: Mckennie al Leeds, l’annuncio di Allegri sul sostituto

Le dichiarazioni di Allegri non hanno fatto molto piacere ai tifosi. Il tecnico, nel corso della conferenza stampa pre Monza, ha praticamente ufficializzato il trasferimento al Leeds di Mckennie. Sull’eventuale sostituto, come Henrichs del Lipsia che può arrivare alla Juve in questi ultimi giorni di mercato, Allegri è stato chiaro.

“Weston per domani non sarà convocato. Conoscete tutti la sua situazione: è sul mercato. Posso dire che la Juve ha già trovato l’accordo con il club che vuole prenderlo (Leeds, ndr). E’ inutile convocarlo. Chi sarà il suo sostituto alla Juve? Posso dire che dal mercato non arriverà nessuno. Abbiamo una rosa ampia e profonda, ci sono tanti giovani come Soulè che possono giocatore sulla fascia destra”.

Ultime Juve: salta Henrichs, la scelta di Allegri sul sostituto di Mckennie

Non arriverà nessuno alla Juventus al posto di Mckennie. Sfuma anche l’ipotesi di Benjamin Henrichs del Lipsia, che poteva arrivare in bianconero in questi ultimi giorni di calciomercato di gennaio 2023.

Adesso si attende solo la chiusura dell’accordo tra il giocatore e la società inglese con i bianconeri pronti a piazzato al Leeds Mckennie per 30-35 milioni di euro.