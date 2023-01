Calciomercato Inter: intreccio Smalling, ecco il piano di Mourinho

Smalling all’Inter, adesso è possibile. La Roma, intanto, si cautela: Mourinho ha già scelto il sostituto dell’inglese.

L’Inter guarda in casa Roma per rinforzarsi in difesa. Ultimi giorni di calciomercato decisivi per quanto riguarda il futuro di Skriniar. Intanto dalla Capitale emergono ulteriori dettagli in merito alla notizia del possibile passaggio all’Inter di Smalling. Un intreccio incredibile con la Tiago Pinto pronto ad intervenire e a prendere un nuovo difensore

Calciomercato Roma: Smalling all’Inter, cosa succede adesso

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato che arrivano da Roma, non sta andando bene la trattativa per il rinnovo di Smalling. L’inglese sta ascoltando altre proposte, tra cui anche quella dell’Inter che ha scelto lui nel caso in cui dovesse partire Skriniar che può andare al Psg.

Intanto emergono ulteriori dettagli in merito al possibile nuovo innesto dei giallorossi. Mourinho è pronto a prendere e portare alla Roma Doekhi dell’Union Berlino. E’ l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport a rilanciare la notizia relativa all’interesse da parte dei giallorossi nei confronti del difensore centrale olandese che sta ben impressionando in Bundesliga.

Doekhi alla Roma al posto di Smalling

L’affare può entrare nel vivo nel caso in cui dovesse concretizzarsi già a gennaio l’addio di Smalling che può finire all’Inter. A sua volta Marotta sarebbe pronto a prendere l’inglese nel caso in cui si chiudesse l’affare Skriniar al Psg. Un intreccio incredibile di difensori che dovrebbe portare alla Roma l’olandese classe 1998.

Calciomercato Roma: Mourinho svela il futuro di Smalling

Nel corso della conferenza stampa pre Napoli, Mourinho si è soffermato anche sul destino di Smalling alla Roma. L’inglese piace molto, per esempio, all’Inter come sostituto di Skriniar.

“Su Smalling posso solo dire che sta giocando molto bene e sta dimostrando il suo valore alla Roma, sotto il punto di vista della concentrazione e della professionalità. Riguardo la sua situazione contrattuale non so nulla. Non abbiamo parlato di questo. La società sa bene quanto lui sia importante per la rosa. Penso che si possa trovare l’accordo per il rinnovo, anche perché Chris ha bisogno della Roma”.