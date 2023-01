Calciomercato: tutto pronto per l’esonero, scelto il nuovo allenatore

Arrivano le ultimissime notizie riguardo il ritorno in panchina dell’allenatore che ha la grande opportunità di guidare il prestigioso club. Dopo l’ennesimo passo falso di quest’oggi, il presidente sembra deciso a cambiare guida tecnica e affidarsi ad uno più esperto. Ecco cosa sta succedendo.

Nuova sconfitta in campionato per la squadra che adesso si ritrova fuori dalla zona playoff. Non si respira un clima positivo in città con i tifosi che chiedono a gran voce l’esonero dell’allenatore. Sono ore di riflessioni per il presidente che dovrà prendere al più presto una decisione in merito alla guida tecnica.

La sconfitta sul campo del Cosenza complica i piani del Parma che, attualmente, in classifica si trova fuori dalla zona playoff. Una situazione davvero incredibile ed ecco perché il futuro del tecnico Pecchia è messo di nuovo in discussione. Il direttore sportivo Mauro Pederzoli sta lavorando per rinforzare la squadra, dalla Cremonese dovrebbe arrivare nelle prossime ore Zanimacchia, intanto però sul campo le cose non stanno andando bene.

E’ attesa una decisione da parte della proprietà americana che dovrà decidere se confermare o esonerare Pecchia dal Parma. Nel caso dell’addio potrebbe essere preso in considerazione il profilo di Eusebio Di Francesco, che è già stato avvistato sulle tribune del Tardini nei mesi scorsi per visionare la squadra. L’ex allenatore di Sassuolo e Roma è attualmente libero ma sotto contratto con l’Hellas Verona che sarebbe pronto a liberarlo.

Altra ipotesi intrigante è vedere sulla panchina del Parma Mazzarri, un vero e proprio sogno.

E’ atteso un responso ufficiale da parte del presidente Krause che dovrà decidere in merito all’esonero da Parma di Pecchia. Saranno decisive le prossime ore per capire meglio il destino del tecnico, protagonista lo scorso anno della promozione della Cremonese in Serie A. Con i gialloblù, invece, le cose non stanno andando per il verso giusto.

Per l’eventuale sostituzione si fanno diversi nomi, potrebbe arrivare a Parma Di Francesco o un altro allenatore attualmente libero come Semplici o Mazzarri.