Calciomercato Serie A: scambio con il City, grande ritorno

Il calciomercato di gennaio è ormai in chiusura ma già si pensa a quello che potrebbe accadere la prossima estate. Perché ci sono diversi club di Serie A che possono definire importanti trattative con club esteri.

C’è una società inglese che guarda con attenzione al campionato italiano e ora arriva la conferma della notizia riguardo la possibile chiusura che stravolgerebbe il mercato.

C’è un giocatore che è pronto a lasciare il club inglese e potrebbe fare ritorno in Italia. A chiudere l’affare potrebbe essere uno scambio tra i due club che vogliono.

Calciomercato: il Manchester City chiude lo scambio

Il Manchester City resta concentrato sul futuro di diversi club italiani e i loro talenti. Perché ancora una volta il grandi club di Premier League e non solo, possono avere un peso importante sul mercato riguardo i club italiani di Serie A. Perché sono tanti i giocatori andati via in questi anni e molti altri potrebbero farlo nelle prossime sessioni di mercato, c’è una grande differenza economica tra i due campionati che fa aumentare anche il livello in Europa delle squadre inglesi che possono attirare sempre più i migliori giocatori da tutto il mondo con i loro soldi e progetti.

Questo potrebbe capitare ancora, ma intanto, ora si prova a chiudere in vista delle prossime settimane un possibile scambio. Perché il Manchester City può ritrovarsi a trattare con il Milan. Sono due i giocatori in questione che potrebbero rientrare in questo grosso affare di mercato per la prossima estate.

Leao e Cancelo possono lasciare Milan e Manchester City. Si può creare una grande occasione di mercato con uno scambio.

Calciomercato: Cancelo Milan, la scelta del Manchester City

A dare la notizia è stato il tabloid inglese The Sun nei giorni scorsi, che ha parlato del possibile ritorno in Serie A di Cancelo che può firmare con il Milan. L’ex Inter e Juventus può davvero tornare in Italia perché non rientra più nei piani di Guardiola come un tempo.

Ora il Manchester City può pensare di lasciare andare il giocatore e può approfittare dell’interesse del Milan per chiudere il trasferimento di Cancelo. Ora i rossoneri valutano davvero la possibilità di acquistarlo per rinforzare la corsia di destra. Ma Manchester City e Milan possono pensare anche ad uno scambio.

Manchester City: Cancelo per arrivare a Leao del Milan

Il Manchester City vuole prendere Leao dal Milan e può inserire Cancelo in questa nuova trattativa per la prossima estate. Il club inglese vuole affondare il colpo e prepara una grossa offerta di mercato più l’inserimento del giocatore portoghese in cambio. C’è già il sì dell’ex Inter e Juve, lo stesso vale per Leao che non ha l’accordo per il rinnovo e cerca un altro top club.