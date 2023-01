Calciomercato, il giocatore esce allo scoperto: “Basta, fatemi andare lì”

Questi ultimi 3 giorni di calciomercato si prospettano essere a dir poco infuocati, anche perchè ci potrebbero essere dei clamorosi colpi di scena come quello regalato dal giocatore pochissime ore fa.

Intervenuto sui propri profili social con un post, il giocatore si è infatti rivolto al suo attuale club rompendo una volta e per tutti gli indugi chiedendo ufficialmente la sua cessione in questo calciomercato.

Una decisione shockante ed allo stesso inaspettata, inevitabilmente causata dall’interessamento del top club europeo che in queste settimane ha tanto pressato giocatore ed entourage con offerte irrinunciabili.

Calciomercato, il giocatore chiede ufficialmente la cessione: le ultime

Manca sempre meno alla chiusura del mercato, ma questi ultimi tre giorni potrebbero riservare non poche sorprese, visto che in ballo ci sono i futuri di alcuni dei nomi più interessanti dell’intero panorama calcistico internazionale.

Uno fra questi giocatori è addirittura uscito allo scoperto nelle scorse ore annunciando la sua volontà di intraprendere una nuova avventura in carriera, shockando società e tifosi. Attraverso i propri social media, infatti, il centrocampista del Brighton di De Zerbi Moises Caicedo ha rotto una volta e per tutti gli indugi chiedendo ufficialmente alle Seagulls la sua cessione in questo calciomercato all’Arsenal, che nelle ultime ore ha presentato un’offerta da 60 milioni di euro per il centrocampista ecuadoriano.

Brighton, Caicedo chiede la cessione: l’annuncio

Dopo l’ultima offerta dell’Arsenal da 60 milioni Moises Caicedo è uscito alla scoperto chiedendo al Brighton di essere ceduto ai Gunners in questo calciomercato tramite un vero e proprio comunicato ufficiale sui propri profili social.

Îl centrocampista di De Zerbi ha così scritto: “Sono grato a Mr. Bloom e al Brighton per avermi dato la possibilità di venire in Premier League e sento di aver sempre fatto del mio meglio per loro. Gioco sempre a calcio con il sorriso e con il cuore. Sono il più giovane di 10 fratelli di un’educazione povera a Santa Domingo, Ecuador. Il mio sogno è sempre stato quello di essere il giocatore più decorato nella storia dell’Ecuador. Sono orgoglioso di poter portare una offerta record per il Brighton che consentirebbe loro di reinvestirla e aiutare il club a continuare ad avere successo. I tifosi mi hanno preso nel loro cuore e saranno sempre nel mio cuore quindi. Spero che possano capire perché voglio cogliere questa magnifica opportunità”.

Calciomercato: Arsenal in vantaggio per Caicedo, ma occhio al Chelsea

Ad oggi l’unica offerta pervenuta al Brighton per Caicedo è quella dell’Arsenal, ma occhio anche al Chelsea che segue con attenzione il giocatore in questo calciomercato.

I prossimi giorni saranno dunque quelli decisivi per capire cosa ne sarà del futuro di Caicedo che, a quanto pare, sembra essere sempre più lontano da Brighton.