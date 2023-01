Napoli contro Roma è una delle partite più importanti della stagione. Azzurri e giallorossi si sfidano nel Derby del Sud che, spesso e volentieri, ha creato grandi disordini ma anche grande spettacolo.

L’ultimo, pessimo, esempio al calcio italiano è stato dato proprio dalle frange estreme di ultras delle due squadre, con gli scontri sull’autostrada che hanno portato a due mesi di divieto per le trasferte ad entrambe le tifoserie. E ora un episodio increscioso riguarda anche dei calciatori, squalificati un mese per rissa. La situazione è sfuggita di mano e il Giudice Sportivo li ha puniti pesantemente.

Clamoroso in Roma Napoli, squalificati per rissa

La sfida tra Napoli e Roma è da sempre una delle più accese del panorama italiano. Il Derby del Sud è stata spesso oggetto di contese europee e di grandi obiettivi e anche il pubblico si è sempre immedesimato nelle grandi sfide. Sugli spalti e prima e dopo la partita l’ambiente è sempre stato caldissimo.

E lo stesso è spesso accaduto in campo, al di là del risultato e della qualità della partita. Confronti fisici (da campo) e dialettici l’hanno spessa fatta da padrona. E ora con Mourinho e Spalletti sulle due panchine, lo scontro è diventato anche psicologico.

Ma ci sono anche situazioni extracampo che hanno acceso la sfida e portato a spiacevoli eventi. I calciatori di Napoli e Roma sono stati squalificati per un mese causa rissa.

Rissa in Roma Napoli Primavera: due squalificati

Pochi giorni fa si è giocata Roma Napoli di Coppa Italia Primavera: è finita in rissa. La partita è stata vinta dai giallorossi che sono andati avanti nel tabellone verso la finale ma la partita è finita alla “cronaca” per altri motivi.

Presenti sulle tribune dello Stadio Tre Fontane di Roma erano presenti anche José Mourinho e parte della Prima Squadra. Il tecnico portoghese ha voluto far sentire la sua vicinanza anche ai giovanissimi e studiare qualche nuovo talento.

Ma la partita è terminata in rissa e ora il Giudice Sportivo ha deciso per una lunga squalifica per due calciatori.

Roma Napoli Primavera finisce in rissa: un mese di squalifica

Daniels Nosegbe Susko del Napoli e Jordan Aleksander Majchrazak della Roma sono stati squalificati per rissa per circa un mese.

Il Giudice Sportivo Alessandro Zampone nel corso della riunione del 26 gennaio 2023 ha assunto le decisioni dopo la partita tra Roma e Napoli terminata 2-1 di Coppa Italia a cui hanno assistito anche Mourinho e diversi ragazzi della prima squadra giallorossa.



I calciatori sono stati squalificati per una vera e propria rissa. Passata da spintoni reciproci all’altezza del petto e addirittura con un pugno al petto provocando momentaneo dolore ad uno dei calciatori.