Torna alla Juventus, l’annuncio fa impazzire i tifosi

Svolta improvvisa per quanto riguarda il ritorno alla Juventus dell’uomo, protagonista della rinascita della Vecchia Singnora. Arriva l’annuncio che fa impazzire i tifosi.

Novità in merito al futuro della Juventus che si prepara alla rivoluzione per la prossima stagione.

Subito dopo le dimissioni di Andrea Agnelli dalla Juventus, sono uscite fuori numerose indiscrezioni riguardo il prossimo organigramma societario. Nelle scorse settimane c’è stata la nomina di Ferrero, come presidente, e Scanavino, come direttore generale. Adesso per il futuro si cercano nuove figure da inserire all’interno dei quadri dirigenziali bianconeri. Intanto anche sul fronte sportivo aumentano le perplessità riguardo Massimiliano Allegri. Non è un mistero che il club stia monitorando la situazione di altri allenatori con l’obiettivo di avviare un nuovo progetto tecnico.

Ritorna alla Juventus? L’intervista spacca i tifosi

All’epoca, il suo addio improvviso, aveva sorpreso in tanti. Adesso la nuova società potrebbe riaccoglierlo e affidargli le chiavi della gestione sportiva della Juventus. Nelle scorse settimane il suo nome è balzato in cima alla lista dei desideri di Elkann che, con lui, ha sempre intrattenuto ottimi rapporti a differenza del cugino Andrea. Nel corso di una lunga intervista, rilasciata e pubblicata questa mattina dal Corriere della Sera, è arrivato l’annuncio relativo al ritorno alla Juventus del dirigente che può portare in dote Conte. Un restyling Juve dal sapore antico: ecco costa sta succedendo. Novità per quanto riguarda la trattativa per il ritorno alla Juventus di Marotta. E’ lo stesso dirigente dell’Inter a parlarne. Juventus, ritorno di Marotta: l’annucio Marotta non ha risposto in merito a ciò ce sta succedendo alla Juve, colpita una grande penalità e al caso plusvalenze. Il dirigente dell’Inter non ha commentato neanche la gestione del mercato, negli anni scorsi, da parte del suo figlioccio Fabio Paratici che è arrivato con lui in bianconero. In merito al ritorno alla Juve nella prossima stagione, Marotta ha sorpreso tutti. “Attualmente io sono concentrato sull’Inter. Sono contento del percorso che ho fatto e devo dire che qui mi trovo bene. Voglio raggiungere nuovi successi con questo club”.

Niente Juve, Marotta resta all’Inter

I tifosi neroazzurri potranno gioire dopo l’annuncio di Marotta. Il dirigente vuole restare all’Inter. Nel suo futuro, dunque, non ci sarà la Juventus. Nonostante il tentativo di Elkann, l’amministratore delegato ha deciso di proseguire il suo percorso al fianco di Zhang. Una sorta di garanzia per i supporters neroazzurri che vedono in Marotta il punto di riferimento riguardo le ambizioni e i successi della società che sta lavorando per migliorare la rosa a disposizione di Inzaghi.