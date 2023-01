Consigli Fantacalcio 20a giornata: chi schierare e chi evitare, partita per partita

Il Fantacalcio e la Serie A scendono in campo già con due anticipi di venerdì, ecco il programma completo e i consigli.

Ecco i Consigli al Fantacalcio di Calciomercato24.com. Chi schierare, chi evitare e le scommesse della 20a giornata di campionato al Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio 20a giornata: gli anticipi

Venerdì 27 gennaio (18.30) Bologna-Spezia

Da schierare: senza Arnautovic, è occasione in avanti per incidere, Zirkzee è da mettere. Discorso analogo per Dominguez, fronte Spezia invece tornate a mettere Verde qualora dovesse giocare titolare. Avete modo di saperlo con le ufficiali che saranno rese note poco prima del match, nell’inserimento della formazione.

Da evitare: Reca per questa giornata.

Scommessa: Caldara per questa giornata.

Venerdì 27 gennaio (20.45) Lecce-Salernitana

Da schierare: in questo momento Umtiti si utilizza, perché porta a casa buoni voti e può succedere anche contro la Salernitana. Strefezza anche, mentre per la Salernitana potete provarci con il Memo Ochoa, mentre davanti è l’occasione per trovare bonus con Piatek.

Da evitare: Daniliuc.

Scommessa: Blin.

Sabato 28 gennaio (15.00) Empoli-Torino

Da schierare: Vicario si può inserire, fate lo stesso con il ritrovato Ciccio Caputo. Però di fronte c’è il Torino e potete inserire Singo.

Da evitare: Linetty.

Scommessa: Ricardo Rodriguez può essere la sorpresa di giornata.

Sabato 28 gennaio (18.00) Cremonese-Inter

Da schierare: la Cremonese è in ripresa e Okereke può rappresentare un pericolo per la difesa ballerina dell’Inter delle ultime uscite. Da inserire Calhanoglu e Dzeko in questa giornata.

Da evitare: Onana, in questo momento l’Inter non fornisce alcuna garanzia.

Scommessa: D’Ambrosio, potrebbe ritrovare spazio in difesa.

Sabato 28 gennaio (20.45) Atalanta-Sampdoria

Da schierare: l’ex Muriel, anche da subentrato, potrebbe essere il “jolly” per chi lo ha in attacco e potete inserirlo, coprendovi in panchina. Da inserire ci sonno Koopmeiners e Demiral, mentre fronte Samp potete provarci con l’ex dal dente avvelenato, Sam Lammers.

Da evitare: Scalvini, potrebbe essere distratto dalle voci di mercato.

Scommessa: Winks.

Consigli Fantacalcio 20a giornata: i match di domenica

Domenica 29 gennaio (12.30) Milan-Sassuolo

Da schierare: torna Theo e, assieme a Leao, devono prendere il Milan per mano. Date una nuova chance a De Ketelaere, può essere la sua partita. Berardi sa come colpire i rossoneri, provateci con lui.

Da evitare: Rogerio per questa giornata.

Scommessa: Maxime Lopez.

Domenica 29 gennaio (15.00) Juventus-Monza

Da schierare: per questa 20a giornata spazio a Bremer e Di Maria, dentro anche Rabiot e Chiesa. Milik non si tiene fuori, mentre fronte Monza il pericolo è rappresentato da Pessina: chi lo ha, può schierarlo.

Da evitare: Izzo.

Scommessa: Locatelli in chiave bonus.

Domenica 29 gennaio (18.00) Lazio-Fiorentina

Da schierare: Pedro è in formissima e vuole continuare ad approfittarne dell’assenza di Immobile per infortunio, schieratelo e con lui Milinkovic-Savic e Cataldi per questa giornata. Dei viola sì a Nico Gonzalez, così come Ikonè.

Da evitare: Igor.

Scommessa: Jack Bonaventura.

Domenica 29 gennaio (20.45) Napoli-Roma

Da schierare: Osimhen non si tiene fuori, non lo si fa neanche con Kvaratskhelia. E dentro Zielinski, a caccia di un riscatto. Dybala intoccabile al Fantacalcio, anche in una gara complicata come questa.

Da evitare: Mancini.

Scommessa: El Shaarawy è la possibile sorpresa di giornata.

Consigli Fantacalcio 20a giornata: il match di lunedì

Lunedì 30 gennaio (20.45) Udinese-Hellas Verona

Da schierare: Beto deve trascinare, assieme a Udogie, l’Udinese. Ci proveranno a non far sentire l’assenza di Deulofeu. Dentro anche Silvestri, mentre fronte Hellas potete provarci con l’ex Lasagna, da inserire anche Tameze e Doig.

Da evitare: Hien per questa gara.

Scommessa: Nestorovski, anche se partirà dalla partita: copritevi e provateci.

A cura di: Simone Davino.