Calciomercato, stanno prendendo Saul: prestito di 18 mesi

Da che sembrava potesse essere il futuro della Nazionale spagnola, Saul Niguez ha vissuto un’inversione incredibile in carriera, complice anche il fatto che il Cholo Simeone non ha praticamente più creduto in lui come faceva prima.

Quanto visto all’inizio della sua avventura all’Atletico non poteva essere un semplice bagliore, troppe erano le qualità e la tecnica ammirata, ed è per questo che lo spagnolo avrebbe deciso di dare una svolta alla sua stagione e carriera.

Stando alle ultime notizie, infatti, dopo i miseri 837 minuti racimolati dall’inizio della stagione in tutte le competizioni, Saul è pronto a lasciare l’Atletico Madrid in questo calciomercato.

Calciomercato, addio Atletico: Saul firma per un altro club

Importanti novità arrivano sul futuro di Saul Niguez in questo calciomercato. Le ultime due stagioni non sono state il massimo per il centrocampista spagnolo che, in questa, ha addirittura riscontrato ancora più difficoltà a trovare continuità nella formazione di Simeone.

L’impressione è che Saul non sia più nei piani del Cholo, ed è per questo motivo che la decisione più giusta per entrambe le parti è quella di separarsi, definitivamente questa volta, mettendo da parte ogni forma di sentimentalismo. Questo potrebbe essere un presupposto fondamentale per lo spagnolo a ripartire e dare una svolta alla sua carriera, cosa che a quanto pare potrebbe accadere nell’immediato.

Stando infatti a quanto riportato da Relevo, Saul è pronto a lasciare l’Atletico Madrid in questo calciomercato e firmare in prestito per 18 mesi con un altro club di Liga.

Calciomercato, Saul rimane in Liga: ecco per quale club firma

Dopo più di 10 anni la storia d’amore fra Saul e l’Atletico sembra essere giunta una volta e per tutte ai titoli di coda. In queste ultime ore si è infatti palesata la possibilità per lo spagnolo di cambiare casacca, opzione più che gradita vista la condizione attuale nella quale riversava nell’organico del Cholo Simeone.

Nelle ultime settimane si è parlato tanto di futuro fuori dalla Spagna, ma a quanto pare il centrocampista continuerà a giocare in Liga. Secondo Relevo, infatti, è il Valencia il club pronto a rivalutare la carriera di Saul Niguez.

Il centrocampista dell’Atletico Madrid è infatti diventato l’ultimo desiderio di mercato dei pipistrelli, che addirittura avrebbero anche avviato già i contatti con i Colchoneros per averlo in prestito per 18 mesi.

Valencia-Saul: idea riscatto

Se dovesse andare in porto quest’operazione, lo spagnolo rimarrebbe alla corte di Gattuso fino al giugno del 2025. Vista poi la scadenza dl suo contratto con l’Atletico un anno più tardi, ovvero il 2026, qualora dovesse convincere a suon di prestazione e, perchè no, anche gol, durante il prestito il Valencia potrebbe anche pensare di inserire un’opzione di riscatto per Saul.