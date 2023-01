“Ha detto sì”: c’è l’annuncio sulla destinazione di Zaniolo

C’è l’annuncio di calciomercato, arrivato in serata, in merito alla notizia su Nicolò Zaniolo.

“Ha detto sì”, scrive una delle principali testate giornalistiche in Italia in merito al trasferimento del talento italiano, che dice così addio alla Roma, già nell’immediato gennaio.

Senza attendere il termine di questa stagione, i giallorossi vogliono liberarsi subito di quello che ad oggi, per il club, rappresenta un vero e proprio peso all’interno dell’organico di Josè Mourinho, assieme all’altro malcontento legato a Rick Karsdorp, che vive l’esperienza alla Roma da separato in casa.

Calciomercato, c’è il “sì” su Zaniolo: la notizia dalla Roma

C’è l’ultima ora in casa Roma, sulla cessione di Nicolò Zaniolo. Il giocatore italiano, ad un passo dal club, ha dato una risposta netta alla squadra che ha avuto il via libera nel corso di quest’oggi.

La Roma ha fatto presente, a Zaniolo e al suo entourage, di essere disposta a cederlo nell’immediato. Non sarà convocato contro il Napoli, a causa degli stessi rumors di mercato perché inoltre, molto presto, potrebbe salutare per accasarsi in un’altra squadra, e lo stesso Zaniolo spera di poterlo fare già nel week-end.

La Roma ha detto “sì” al Bournemouth, è stata trovata l’intesa per l’accordo sulla cessione di Zaniolo. Il problema più grosso resta legato al talento italiano che, con destinazione in Premier League, non vorrebbe finire al club che risulta, almeno ad oggi, troppo lontano dalle sue stesse ambizioni. Zaniolo, infatti, lascerebbe la Roma solo per giocare in un top club, che disputa inoltre le competizioni europee della UEFA.

Mercato Roma, i giallorossi hanno accettato: dipende solo da Zaniolo

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, la Roma ha detto “sì” al Bournemouth per la cessione di Zaniolo, ma dipende solo da lui che gradirebbe destinazioni differenti. Non vuole finire al club di Premier League, cercando qualcosa di più prestigioso. Tant’è che a creare un intoppo, al momento, restano solo le volontà dello stesso giocatore italiano. Zaniolo infatti, dipendesse dalla Roma, sarebbe già spedito al club inglese. Senza il Tottenham che si fa avanti però, l’offerta economica più alta è stata proposta appunto dal Bournemouth e, con le volontà di arricchire le proprie casse, il club capitolino è lì che vorrebbe spedire Zaniolo.

La Roma dice “sì” e Zaniolo rifiuta: le ultime

La Roma potrebbe dare un ultimatum a Zaniolo: o al Bournemouth o fuori rosa. Non si potrebbe neanche risolvere la questione con un prestito secco, perché le volontà espresse sono chiare. Ma ad oggi, l’unica offerta vantaggiosa arriva proprio dal club inglese. Toccherà capire quali saranno gli stravolgimenti in questi ultimi giorni di mercato.