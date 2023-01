Calciomercato, sacrificio di lusso per un colpo d’oro: firma subito

Le ultime notizie di calciomercato che riguardano la Serie A possono diventare clamorose da un momento all’altro. Il nuovo calciatore potrebbe arrivare dall’estero ed è il grande sogno del tecnico. Si è deciso di chiedere miglioramenti immediati per la rosa, con l’obiettivo di provare a raggiungere gli obiettivi decisi ad inizio stagione.

Nonostante le difficoltà vissute nei mesi e i problemi economici che affligono tutti i club di Serie A, l’Italia potrebbe essere ancora protagonista assoluta dell’ultima settimana di calciomercto. I dettagli della trattativa che può andare in porto si fanno sempre più chiari e fanno felici i tifosi.

Calciomercato Serie A, colpo tedesco dopo il sacrificio

Le squadre di Serie A stanno vivendo l’utima settimana di calciomercato con grande intensità. Diversi calciatori potrebbero cambiare maglia immediatamente e risolvere i propri problemi e quelli dell’attuale squadra di appartenenza. Potrebbero esserci anche dei sacrifici di lusso che porteranno a fare la differenza fino alla fine della stagione.

In Serie A potrebbero arrivare calciatori molto forti. In molti non sono più felici con le squadre attuali e potrebbero decidere di cambiare subito per ritrovare la voglia di stare in campo e in un nuovo gruppo.

In Serie A potrebbero arrivare calciatori molto forti dall’ultima settimana di calciomercato. Il top club si è messo sulle tracce di uno dei calciatori più interessanti di Germania per provare a prenderlo subito.

Calciomercato Roma, cessione Karsdorp: il sostituto è Henrichs

Rick Karsdorp lascia subito la Roma: sarà lui il sacrificio principale del calciomercato. Con i giallorossi ha vissuto mesi poco felici, soprattutto dopo aver litigato pesantemente con José Mourinho e il suo futuro cambia subito. L’esterno olandese potrebbe restare in Serie A, con il Monza fortemente interessato al suo acquisto, anche in prestito con diritto di riscatto.

La Roma torna sul calciomercato dopo la cessione di Karsdorp e pensa a Benjamin Henrichs del Lipsia. Il tedesco è importantissimo per il club tedesco ma Mourinho lo ha individuato come nome principale per sostituire la partenza dell’olandese.

Secondo quanto riferisce Il Messaggero, Henrichs alla Roma è il colpo che potrebbe concretizzarsi nelle ultime ore di mercato. Per lo Special One servono calciatori disciplinati e pronti al sacrificio, per questo andare a prendere un tedesco di scuola Bayern Monaco potrebbe essere solo un grande vantaggio.

Roma, tutto su Henrichs: le cifre dell’affare

La Roma pansa all’innesto di Benjamin Henrichs per il calciomercato. Il terzino tedesco è abituato a giocare a tutta fascia e da terzino bloccato, quindi è il profilo perfetto per il modo di giocare di Mourinho.

Henrichs ha il contratto in scadenza nel 2025 e il Lipsia chiede non meno di 20 milioni per cederlo. La Roma vorrebbe lavorare ad un prestito con diritto di riscatto ma la situazione è in continua evoluzione.